Jornada de básquet solidario en La Cava

Con el objetivo de integrar y educar en valores a través del deporte, chicos de los barrios La Angelita y La Cava de Beccar participaron de una jornada de básquet solidario que se llevó a cabo en la cancha que el Municipio de San Isidro construyó hace dos años junto a ESPN en la Plaza de la Unidad (Elflein y Luis de Flores).



La iniciativa, que fue organizada en conjunto por la Fundación Prójimo, la empresa de seguros La Caja y el Municipio, contó con la presencia del director técnico de la selección nacional de básquet, Sergio Hernández, y otras reconocidas figuras del espectáculo como el actor Luciano Castro, la modelo Sabrina Rojas y el periodista Gonzalo Rodríguez.



Un centenar de chicos aprendieron técnicas de este deporte y jugaron partidos en familia.



“En San Isidro la educación, el deporte y la salud son imprescindibles para todos. El evento de hoy no tiene que ver sólo con pasar una buena tarde en familia si no que estas figuras, como el caso de Sergio Hernández, también sean motivadoras para los niños y adolescentes que se acercaron”, afirmó Arturo Flier, secretario de Integración Comunitaria.



A su lado. Gonzalo Vidal Meyrelles, de la Fundación Prójimo, destacó: “Nuestra fundación tiene mucho vínculo con la música y generar oportunidades de manera creativa. Hoy nos pareció que estaba bueno ‘plantarle' a los chicos la semilla del básquet a ver si se pueden enganchar con un deporte tan lindo como éste”.



Después de jugar un “tres contra tres”, Hernández comentó: “La estoy pasando bomba. Me encanta estar rodeado de familias y verlas disfrutar del básquet, que es mi debilidad. Estoy feliz de que existan este tipo de propuestas porque soy de los que cree que el deporte hay que llevarlo a la gente y no esperar que el otro se acerque”.



Mientras jugaba con uno de sus hermanos, Jonás Juárez de Beccar dijo que la estaba pasando fantástico y que le encantaba jugar todas las tardes al fútbol o al básquet en esa cancha.



“La estoy pasando de diez. Es hermosa esta cancha y siempre vengo con mis amigos del barrio”, concluyó Kevin Rosas, de Beccar.