Volvió Benedetto, marcó por duplicado y le dio a Boca un triunfo clave sobre Palmeiras

Boca, impreciso y sin ideas, chocaba una y otra vez frente a Palmeiras, hasta que Darío Benedetto saltó desde el banco, marcó por duplicado sobre el final del partido y le dio al "xeneize" un triunfo clave por 2 a 0, en un partido disputado esta noche en la Bombonera y correspondiente a la ida de las semifinales de la Copa Libertadores.

El "Pipa", que ingresó a los 32 minutos del segundo tiempo por Ramón Ábila, anotó el primero a los 38, de cabeza, a la salida de un tiro de esquina lanzado por el colombiano Sebastián Villa, y el segundo a los 43, con un formidable derechazo desde afuera del área, luego de desairar la marca de Luan.



Con este resultado, el elenco de la ribera llega bien parado a la revancha, que se jugará dentro de una semana en Brasil, ya que logró una buena diferencia y además no recibió goles.



El partido fue friccionado, jugado al ritmo de Palmeiras, que estuvo bien parado y no pasó sobresaltos casi hasta el final, cuando Benedetto pareció recuperar la memoria para convertirse en ese goleador formidable que lo llevó a ser convocado a la Selección.



Antes del ingreso del "Pipa", Boca mostró mucho entusiasmo, con buen despliegue de sus volantes, pero con poca claridad y falta de juego asociado, mientras que los brasileños prácticamente no atacaron.





A los siete minutos, Ramón "Wanchope" Ábila peleó el balón en la mitad de la cancha con Felipe Melo, ganó en el salto y dejó libre a Pablo Pérez, quien encaró por la izquierda y quedó en buena posición, pero su remate salió desviado.



Un minuto más tarde, Palmeiras replicó con una rápida corrida de Dudú por la derecha, pero su disparo también fue defectuoso, y se fue por arriba.



Ambas jugadas fueron una rareza en un primer tiempo trabado, con pocos espacios, sin cambio de ritmo, algo que favorecía a las aspiraciones del elenco visitante.



Jugados 16 minutos, el arquero Weverton salió lejos y mal a cortar un tiro de esquina lanzado por Mauro Zárate desde la izquierda, pero tuvo la fortuna de que Carlos Izquierdoz no logró acertar el arco con su cabezazo.



Boca logró manejar el balón entre los 20 y 30 minutos, aunque Palmeiras estuvo bien parado, disciplinado en la marca y sin permitir que los avances "xeneizes" pasen más allá de tres cuartos de cancha.



En ese contexto, los laterales Lucas Olaza y Leonardo Jara probaron con sendos remates de media distancia, encontrando en ambos bien parado a Weverton, que contuvo la pelota sin inconvenientes.



Ya en el complemento, un descuido de la defensa local le permitió a Willian aparecer solo en la puerta del área, sacando un zurdazo mordido que casi inquieta a Rossi.



Con el correr de los minutos, los brasileños se replegaron unos metros más en el terreno, sin dejar espacios ante un Boca entusiasta, pero falto de claridad.



Cuando el reloj marcaba 23 minutos, Palmeiras ensayó una buena jugada colectiva, el colombiano Miguel Borja cortinó en la medialuna del área, desacomodó a Lisandro Magallán y Dudú quedó en posición de tiro, sacando un remate que pasó cerca.



Ante la falta de respuestas, Guillermo Barros Schelotto mandó a la cancha primero a Villa, por Mauro Zárate, y más tarde a Benedetto por "Wanchope" Ábila.



A los 36 minutos, llegó la primera situación realmente clara para Boca, con un preciso tiro libre de Olaza, que parecía colarse en un ángulo y obligó a Weverton a realizar una formidable atajada para manotear el balón.



De ese tiro de esquina, ejecutado por Villa desde la derecha, llegó la apertura del marcador, gracias al oportunismo de Benedetto, quien estampó un cabezazo al fondo de la red.



Golpeado por el gol, Palmeiras salió a buscar el empate y empezó a desordenarse, dejando algunos huecos que Boca supo explotar.



A los 43 minutos, con ese espacio que antes había escaseado, Benedetto tomó el balón un par de metros afuera del área, amagó ante Luan y remató fuerte, contra un palo, poniendo el 2 a 0 y haciendo estallar a la Bombonera.



De allí al final, Boca pudo aguantar los desesperados embates brasileños y cerró un triunfo que lo deja bien parado de cara a la vuelta.



Síntesis:

Boca: Agustín Rossi; Leonardo Jara, Carlos Izquierdoz, Lisandro Magallán, Lucas Olaza; Nahitan Nández, Wilmar Barrios, Pablo Pérez; Cristian Pavón, Ramón Ábila, Mauro Zárate. DT: Guillermo Barros Schelotto.



Palmeiras: Weverton; Mayke, Luan, Gustavo Gómez, Diogo Barbosa; Bruno Henrique, Felipe Melo, Moisés, William; Dudú y Miguel Borja.

DT: Felipe Scolari.



Goles en el segundo tiempo: 38 y 43m Benedetto.



Cambios en el segundo tiempo: 11m Sebastián Villa por Zárate (B), 31m Deyverson por Borja (P), 32m Darío Benedetto por Ábila (B), 42m por Thiago Dos Santos por Bruno Henrique (P), 47m Julio Buffarini por Pavón y Lucas Lima por Moises (P).

Boca 2 – Palmeiras 0.

Estadio: Alberto J. Armando.

Árbitro: Roberto Tobar (Chile).