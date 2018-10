Vidal presentó el registro de policías expulsados e inhabilitados en Buenos Aires

La gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, presentó hoy el Registro de Policías Expulsados e Inhabilitados de la Provincia (REPEI), en el cual se podrá ver el detalle de los 8.500 policías que fueron expulsados de la fuerza desde el año 1966 hasta la actualidad.



El Registro, anunciado junto a nuevas medidas de control y transparencia en la Policía Bonaerense, fue creado con el objetivo de “centralizar, organizar y poner a disposición la información actualizada” de cada caso, se informó.



Desde diciembre de 2015 se apartaron más de 11.500 policías, más de 2 mil fueron suspendidos, hubo más de 700 detenidos y se iniciaron unos 27 mil sumarios, de los cuales 926 fueron por enriquecimiento ilícito, informó el gobierno provincial.



En el REPEI, al que se podrá acceder a través del sitio web gba.gob.ar/registrodeexpulsados, estará especificado nombre y apellido de todo el personal policial que haya recibido sanciones de expulsión, cesantía o exoneración por parte del Ministerio de Seguridad, e inhabilitaciones ordenadas por el Poder Judicial.



Además, aparecerá el número de legajo, de expediente del sumario iniciado, y número y fecha de la resolución por la que resultó expulsado, al igual que su último destino.



A su vez, en la base de datos se puntualizarán las rehabilitaciones de funcionarios policiales y las sentencias dictadas por órganos judiciales que dispongan condenas a prisión y reclusión, y el REPEI será actualizado de manera periódica por la Auditoría General de Asuntos Internos del Ministerio de Seguridad.



Al presentar el registro junto al ministro de Seguridad, Cristian Ritondo, la gobernadora habló de la necesidad de “dejar atrás un pasado en el que, durante muchos años, cuando se hablaba de la policía de la Provincia, se hablaba de la 'maldita policía'”.



“Una Policía en la que había corrupción y delito porque había un Estado, un Gobierno, que decidía mirar hacia otro lado o no hacerse cargo del problema”, señaló y destacó que “esta decisión se suma a muchas” que ya tomó su gestión desde diciembre de 2015.



“La primera fue la obligatoriedad de presentar las declaraciones juradas: hoy hay 15 mil policías que presentan su declaración jurada y lo hacen cada año, desde el jefe de la Policía hasta el jefe de calle. También la presenta el ministro y, por supuesto, la presento yo: uno no puede pedirle a los demás lo que uno no está dispuesto a hacer. Hoy todos los funcionarios de la provincia lo hacen”, indicó.



La gobernadora remarcó también durante la presentación que “hay una decisión política” de su gobierno de que “la policía sea un lugar que recupere la confianza y el respeto de todos los bonaerenses”.



Y concluyó: “Para que haya seguridad, no puede haber delincuentes dentro de la Policía. En cualquier institución o ámbito del Estado puede haber focos de corrupción. Lo que no habrá nunca más es la decisión de encubrirlo, taparlo o mirar para otro lado”.