24/10/2018 - 19:08 | Policiales / Condenaron a 16 años de prisión a un ex policía por matar a un adolescente de 14 años en San Martín Herramientas: Compartir: Un ex policía bonaerense fue condenado hoy a 16 años de prisión por matar a un adolescente de 14 por la espalda y herir a otro el año pasado, cuando se desempeñaba en la Fuerza, en el distrito de San Martín. El fallo, en el que fue sentenciado el ex teniente Hugo Pos, se conoció este miércoles y estuvo a cargo del Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) número 4, presidido por el juez Julio Di Gregorio.



Pos había sido exonerado y quedó detenido tras asesinar por la espalda a tiros al adolescente Rodrigo Correa en julio de 2017, en la localidad de Billinghurst, mientras en el mismo hecho hirió a otro menor.



La pena impuesta coincide con la que habían solicitado tanto la fiscalía como la querella, mientras que la defensa del ex policía pidió la pena mínima, de diez años y ocho meses de prisión.



Pos fue condenado el viernes pasado por un jurado popular que decidió de manera unánime que el ex policía era culpable por los delitos de homicidio simple agravado por el empleo de arma de fuego y de tentativa de homicidio agravada por el empleo de arma de fuego.



El hecho ocurrió la noche del 17 de julio de 2017, cuando la víctima fatal junto a unos amigos caminaban por la calle y se encontraron con el ahora condenado, que estaba vestido de civil y salía de la casa de su novia.



El ex policía dijo que los menores le quisieron robar el celular y que él vio que uno de ellos tenía un arma.



El fiscal Marcelo Brocca investigó la versión del entonces efectivo, para poder determinar si había sido verdad que hubo "fuego cruzado" entre el agente y los adolescentes, o si fue un caso de gatillo fácil, tal como lo denunció la familia de la víctima ni bien ocurrió el hecho.



Desde el comienzo de la investigación, los chicos dijeron que nunca le quisieron robar y que el policía comenzó a disparar contra ellos.



Tras la investigación, Brocca, determinó que los menores no estaban armados y que no hubo intento de robo, por lo que en la causa en la que los jóvenes eran investigados fueron sobreseídos. Volver