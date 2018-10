Comenzó el concurso de ideas para la planificación vehicular y peatonal en Tigre Centro

El Colegio de Arquitectos de de la Provincia de Buenos Aires (CAPBA), a través del CAPBA Distrito IV, lanzó el concurso de planificación que surgió en el Concejo Deliberante de Tigre impulsado por la concejala Gladys Pollán de Unidad Ciudadana y que fue aprobado por unanimidad.



El intendente Julio Zamora, el Arq. Ramón Rojo por el CAPBA, y el Arq. Juan Carlos Grabone por el CAPBA Distrito IV ya habían firmado el pasado 13 de septiembre el acuerdo para la realización del concurso de ideas para la planificación vehicular y peatonal en Tigre Centro.



Pollán, arquitecta y presidenta de la comisión de Planeamiento y Urbanismo del Concejo Deliberante de Tigre, afirmó que “era necesario encontrar una solución planificada a los problemas de tránsito interno en el centro del distrito y los accesos a la ciudad, con profesionales calificados, llamar a los colegas para que participen, en particular a los tigrenses y elegir la mejor opción, en la que todos los actores involucrados puedan participar en la decisión”.



“Entendemos que hay que comprender el sistema de tránsito hoy conflictivo como un hecho motivador de crecimiento e integración de los distintos sectores del Centro atravesados por el río Tigre y que es necesaria la participación ciudadana a través de una consulta para conocer de primera mano las problemáticas del tránsito en su ciudad”, agregó la Concejala.



El concurso, basado en el proyecto 119/2018 presentado por Unidad Ciudadana, es llevado adelante por el Colegio de Arquitectos de la Provincia de Buenos Aires que se ocupa tanto de las bases como la determinación de premios y sus categorías, y en el jurado, de carácter técnico, están representados además de dicho organismo, el HCD de Tigre, el Ejecutivo Municipal, y una persona en representación de los concursantes.



“Consideramos que producto del crecimiento de la ciudad, el centro urbano de Tigre hoy padece la problemática del tránsito entre otros conflictos. Asimismo, observamos que no están armonizados el transporte público, el privado y que se debe dar mayor seguridad y comodidad al peatón”, aseguró Pollán.



Asimismo, Pollán opinó que “es necesario abordar el tránsito en todo sentido, considerar al peatón, al ciclista, a la accesibilidad, generar otras vías de acceso, revitalizar calles que hoy son secundarias y refuncionalizar edificios arquitectónicos que están perdidos entre la trama urbana, además de descongestionar arterias principales y rejerarquizar otras. . También hay que vincular los dos sectores del centro atravesados por el río Tigre”. afirmó la Concejala.



“También es necesario vincular los puntos de atracción turística y cultural, los hechos arquitectónicos, y pensar una distribución del tránsito en tal sentido, todos los días y en especial los fines de semanas y feriados”, continuó la Concejala de Unidad Ciudadana.



“Agradezco el enorme apoyo de mis compañeros de Bloque, sin los cuales no hubiera podido llevar adelante este proyecto, y destacar el grado de madurez política de las distintas fuerzas que componen el Concejo que aprobaron unánimente la propuesta de Unidad Ciudadana”, finalizó Gladys Pollán.



La apertura del concurso fue el pasado 21 de octubre y el cierre para la recepción de trabajos será el 12 de diciembre del corriente. El día 20 de dicho mes se conocerá el fallo del jurado y el 21 será la entrega de premios.