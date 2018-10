Balearon a un joven en el cuello para robarle la camioneta en San Justo

Un joven resultó gravemente herido al ser baleado en el cuello por delincuentes que le robaron la camioneta en la puerta de su casa de la localidad bonaerense de San Justo.

El violento episodio se registró el lunes a la tarde en la intersección de las calles Ambrosetti e Ibarrola, en la zona de Villegas, de esa localidad del partido de La Matanza, en la zona sudoeste del Gran Buenos Aires.



En ese lugar, el joven, llamado Fernando Corbalán, de 25 años, fue sorprendido alrededor de las 16:00 por cuatro delincuentes armados cuando reparaba la camioneta que había comprado pocos meses atrás.



Por motivos que no se habían establecido, uno de los delincuentes le efectuó un disparo en el cuello y se llevaron la camioneta, según indicaron fuentes policiales y familiares de la víctima.



El joven, a pesar de encontrarse gravemente herido, pudo caminar unos metros y pedir ayuda a familiares, que junto a vecinos lo trasladaron en un vehículo particular al Hospital Paroissien, de Isidro Casanova, donde quedó internado en grave estado.



Ariel, primo de la víctima, contó que el joven pudo caminar hasta su casa a pesar de la grave herida recibida para pedir ayuda.



"Escuché un estruendo como de una nueve milímetros y no le di importancia, pero a los cinco segundos escucho que mi primo golpea la puerta desesperado con la bala en el cuello", contó el hombre, que enseguida acudió a vecinos para llevar al herido a un hospital-.



"Por lo que cuentan los vecinos, fueron cuatro personas, dos se quedaron en la esquina. El estaba agachado arreglando la camioneta con el capó levantado. Aparentemente no se resistió, para mi fueron directamente a tirarle y se fueron con la camioneta sin cerrar el capó", relató en diálogo con TN.



El hombre indicó que su primo "está muy complicado": "Espero que Dios esté de su lado", agregó, mientras que lo definió como "un chico sano, al que quien todos".