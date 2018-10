Distinguieron a olimpistas de San Isidro

El intendente Gustavo Posse homenajeó a los atletas locales que representaron al país en los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018. También se reconoció al anexo del Club Atlético San Isidro, conocido como La Boya, por haber sido sede de la competición.



El acto se llevó a cabo en el anexo del Club Atlético San Isidro, conocido como La Boya, que también fue reconocido por haber sido una de las sedes de la competición. Contó con la presencia del vicepresidente de la Unión Internacional de Rugby y ex “Puma”, Agustín Pichot, el también ex “Puma” Juan Martín Hernández, concejales, autoridades municipales y vecinos.



“Los Juegos Olímpicos de la Juventud fueron muy buenos para el mundo, el país y San Isidro. Se llevaron a cabo con total normalidad y en paz, en un lugar donde no tenemos conflictos territoriales o de diversidad cultural”, afirmó Posse.



Y remarcó: “Nos emociona saber que varios de estos deportistas dieron sus primeros pasos en los Campos de Deportes Municipales, como el caso de Delfina Pignatiello. Son lugares en los que los chicos se profesionalizan, aprenden a llevar una vida sana y se educan en valores”.



Los deportistas distinguidos fueron: Teresa Romairone (oro en Vela Nacra 15); Nicolás Aragones (entrenador de Romairone); Mateo Fernández de Oliveira (bronce en Golf); Delfina Pignatiello (plata en natación); Juan Carlos Martín (entrenador de Pignatiello); Marcos Moneta (oro en Rugby); Lourdes Pérez Iturraspe (Oro en Hockey Femenino); Gerónimo Lutteral (Kitesurf); Celina Saubidet Birkner (Windsurf).



“Estos Juegos Olímpicos fueron algo muy lindo. Que hayan sido en casa y con toda la gente alentándote es incomparable”, comentó Saubidet Birkner.



A su lado, Lutteral agregó: “Esta distinción es increíble y haber sido partícipe de los Juegos no me lo voy a olvidar nunca. Fue una experiencia impresionante”.



“Me quedó por todo lo que me llevó de esta competencia. Vivi un sueño”, concluyó Fernández de Oliveira.