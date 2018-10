El Cuartel de Bomberos de San Fernando fue sede del Encuentro Regional de Cadetes

El cuartel construido el año pasado con el apoyo del Intendente Luis Andreotti recibió a 300 rescatistas representantes de 14 destacamentos de la Provincia de Buenos Aires, quienes participaron de ejercicios teóricos y prácticos sobre rescate vehicular; manipulación de materiales peligrosos; y extinción con espuma. ver video

El Cuartel de Bomberos Voluntarios de San Fernando, establecimiento construido el año pasado con el acompañamiento del Intendente Luis Andreotti, fue sede de un Encuentro Regional de Cadetes. Por las características que lo convierten en la dependencia de rescatistas más grande y moderna del país, fue el ámbito ideal para recibir a 300 cadetes de 14 delegaciones bonaerenses.



El Comandante Mayor del Cuerpo, Juan Pablo Spata, explicó: “Hoy se está haciendo un Encuentro Regional, con la temática de tres ejercicios puntuales teórico prácticos: uno de rescate vehicular, otro con materiales peligrosos y el restante con agente espumígeno. Cada área tiene sus instructores, tanto en la parte teórica como en la práctica, trabajando con material propio de San Fernando y de otros cuarteles que no sólo vinieron con sus cadetes, sino también con material como escalera mecánica, unidad de rescate, y otros elementos para contribuir”.



La jornada comenzó a las 9 y finalizó a las 17 horas en el Cuartel Central de San Fernando, para capacitación conjunta con la Federación Norte de la Provincia de Buenos Aires.



“Este cuartel es una gran ventaja; hace dos años atrás hicimos un encuentro similar a éste en el Polideportivo N° 1 facilitado por el Municipio; hoy podemos hacerlo en nuestra casa, con espacio suficiente para capacitaciones teóricas y las tres prácticas –vehicular, materiales peligrosos y uso de espumígeno- en forma simultánea. Estamos muy contentos de recibir a camaradas de otros cuarteles, y a los chicos para que hagan integración entre ellos y puedan compartir no sólo conocimientos, sino también lazos de amistad”, finalizó el Comandante Spata.



En cuanto a los jóvenes cadetes que participaron del Encuentro, Ignacio Albanesi, de Bomberos de San Fernando, “la número 3 del país”, dijo estar “orgulloso de ser anfitrión de este encuentro de cadetes. Tenemos uno de los cuarteles más modernos y grandes del país. Y la camaradería nos prepara para ser compañeros, en caso de futuros siniestros”.



Mariano Valenzuela, del Cuartel 6 de Lomas de Zamora, que se fundó en enero de 1910, agregó: “Me parece increíble que este cuartel sea así de grande, tan sólo teniendo un año, y que haya crecido tanto. Que cuente con un gran personal y destacamento para la localidad que es. Para pertenecer a Bomberos hay que sentirlo, sino te vas enseguida; por eso, estar acá es una buena oportunidad para aprovechar”.



Por su parte, Dante Pozzato, del cuartel N° 32 de San Miguel, agregó: “Nos tocó extinción con espuma; convivimos con chicos de otras escuelas de la Región, con los instructores de acá y de otras localidades. La experiencia es única, porque no todos los encuentros son iguales. Las prácticas cambian en cuanto a personas, equipamiento, que se va actualizando y hay que estar capacitándose, que son las tareas del bombero”.



Y Sofía Ibarra, de Belén de Escobar, finalizó diciendo: “Hace dos años que estoy en el cuartel, y es un orgullo inmenso. Entré sin saber que era, y ahora me fascina. Mi papá es bombero, y nunca pensé que fuera tan lindo. Hace dos años que se incorporó el cuerpo femenino en Escobar. Esta experiencia es inolvidable”.



Las instalaciones de 2.200 m2 de superficie, estratégicamente ubicadas, permiten una salida rápida para autobombas, vehículos de emergencia y comodidad para el personal, para mayor seguridad de los vecinos. Cuenta con estacionamiento para 16 vehículos, torre para entrenamiento de rescate en altura; salas de guardia y monitoreo; y vestuarios, comedor, gimnasio y dormitorios. Es el cuartel más grande y preparado de la Argentina.