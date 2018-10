La Escuela Municipal de Remo de Tigre tuvo su primera regata promocional

Participaron más de un centenar de jóvenes junto a distintos clubes del partido, en las categorías sub 12, sub 14 y sub 16. La competencia se organizó con el fin de que los adolescentes demuestren el compañerismo y destaquen valores como el respeto entre los equipos.

La Escuela Municipal de Remo de Tigre organizó su Primera Regata Promocional. Ciento setenta jóvenes de la institución y de otros clubes de la zona compitieron en las categorías sub 12, sub 14 y sub 16, del torneo que tuvo lugar en la Pista Nacional de Remo y Canotaje, ubicada en el Camino de los Remeros, Rincón de Milberg.



“Agradezco al intendente Julio Zamora por darnos la oportunidad de trabajar y poder desarrollar este deporte en el distrito. Somos cuna del remo, así que estamos contentos por el crecimiento de la escuela. Para el municipio es importante reconocer también la labor de los profesores, que se encargaron de toda la organización y gracias a ellos salió un lindo espectáculo”, señaló el director general de Programas Deportivos, Julio Nocioni.



Por su parte, Silvina Morales, profesora de la institución, expresó: “Estamos muy contentos por el crecimiento de la escuela. Los alumnos y los padres están muy felices. Participar de esta regata los entusiasma para poder, en un futuro, pasar a un club y competir en otro nivel. Como profesores estamos orgullosos”.



Las regatas promocionales se organizan con el fin de que los adolescentes demuestren el compañerismo y destaquen valores como el respeto entre los equipos y por el personal a cargo del torneo.



Constanza Nieva Lino, alumna de la institución, manifestó: “Me pone muy feliz haber participado de la competencia. Hace un año que practico remo y que hayan hecho esta regata es muy bueno para el club. Es muy lindo ver cómo la escuela va creciendo de a poco”. A su vez, Simón Martínez opinó: “Estoy contento porque pensé que otro me iba a ganar, pero le metí garra a lo último porque quería que el club se lleve el trofeo”.



La competencia fue fiscalizada por la Comisión de Regata Internacional de Tigre (CRIT) y contó con el apoyo de la Asociación Argentina de Remeros Aficionados. Al finalizar, se realizó la entrega de premios a los tres primeros puestos de cada categoría. Simón Martínez obtuvo mejor tiempo en la competencia y ganó la copa "Municipio de Tigre" en la categoría Paseo Sub 16.



La Escuela Municipal de Remo inició sus actividades en el año 2011, con el objetivo de que ésta práctica sea accesible para toda la comunidad. En la actualidad, más de 120 alumnos desarrollan la disciplina. Los entrenamientos se realizan en el Nahuel Rowing Club, sede principal de la escuela, ubicado en Lavalle 235, Tigre centro.



Todos los vecinos del municipio están invitados a participar de este deporte, donde se aprende a manejar los botes y tener mayor seguridad al momento de navegar. Los entrenamientos están a cargo de profesionales en el área, y, aunque no es necesario tener ningún conocimiento previo sobre la disciplina, por cuestiones de seguridad es requisito saber nadar.