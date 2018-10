Se realizó un desfile de modas en el Salón Náutico de San Fernando

La noche del sábado en el Parque Náutico de San Fernando se vivió a puro diseño con el gran desfile “Está de moda navegar”, en el marco de la 22° edición del Salón Náutico Argentino, organizado por CACEL con la colaboración del Municipio y más de 80 expositores. Un evento vibrante y entretenido para los aficionados y aquellos que buscan acercarse a la práctica deportiva. ver video



El desfile a orillas del río asocia el concepto de moda con el turismo náutico. El mismo contó con la conducción de Dolores Barreiro y la participación de diseñadores destacados de la escena nacional, entre los cuales se encuentra Iara, Jesús Fernández, Paz Cornú y marcas como “She is Sicilia”, “Nina Charmé”, “Sur de Asia”, entre tantas otras. Además, Guadalupe Juárez, Eva Bargelia, Coni Mosqueira y Sofia Savoy, entre más de 40 modelos que transitaron la pasarela.



El Diputado Provincial, Juan Andreotti, disfrutó del desfile acompañado del Secretario de Modernización, Gonzalo Cornejo; el Secretario de Protección Ciudadana, Hugo Giuffré, y el Secretario de Obras Públicas, Santiago Ríos.



Renato Papiccio, productor del desfile, expresó: “Para mí es un placer estar presente aquí, tenemos un ciclo de desfiles que extendemos a todo el país, agradecemos a CACEL y fundamentalmente al Municipio de San Fernando porque gracias a ellos pudimos estar hoy presentes en este Salón Náutico”.



“Mi producto tiene que ver con asociar la moda al turismo, desde allí recorremos distintos lugares. Si bien se conoce que San Fernando es Capital Nacional de la Náutica, siempre viene bien hacer este tipo de eventos para relacionar a más gente desde la moda con la náutica”, agregó.



En tanto, la conductora del desfile, Dolores Barreiro, comentó: “Tenemos el privilegio de tener a San Fernando y el Delta tan cerca, y poder disfrutar de esta maravilla que es el río. El marco del Salón Náutico es espectacular, el paisaje y las embarcaciones me parecen muy linda idea. Felicito al Municipio y estoy contenta de participar”.



“Es una noche para disfrutar con buena música y lindas chicas, con un cierre espectacular de alta costura de la mano de Iara, dos diseñadores muy reconocidos”, agregó.



En representación del Municipio, el Diputado Provincial, Juan Andreotti, hizo entrega de un cuadro característico de San Fernando como Capital Nacional de la Náutica a los organizadores del evento.



Mario Vidal, diseñador de Iara y oriundo de San Fernando, expresó su satisfacción de participar en el evento: “Estamos presentando nuestra colección, es un placer para mí estar en San Fernando ya que nací y me crié en esta ciudad, es un gusto que nos hayan convocado. Para esta noche hemos traído una síntesis de nuestra colección de noche y para novias, con la cantidad de vestidos de alta costura en pasarela pudimos mostrar nuestro estilo”.