22/10/2018 - 9:27 | Zonales / San Fernando San Fernando fue sede de la elección de la Federación de Veteranos de Guerra de la Provincia Herramientas: Compartir: ver más imágenes El Polideportivo N° 6 del Municipio recibió a representantes de 37 centros de Ex Combatientes de Malvinas Argentinas de Buenos Aires, en lo que fue la primera elección con dos listas de su historia. Con 19 a 18 votos, fue elegido como nuevo Presidente de la organización el titular de la seccional de La Matanza, Román Robles. El otro candidato, Omar Sánchez (seccional Quilmes), será parte de la comisión directiva.

El Municipio de San Fernando acompaña activamente a instituciones intermedias, clubes de barrios, sociedades de fomento y centros de jubilados que cumplen una importante funciona social en el distrito. Es política de la gestión del Intendente Luis Andreotti apoyar a organizaciones de la comunidad que ayudan a recomponer el tejido social y mejorar la calidad de vida.



En este marco, el Polideportivo N° 6 fue sede de la elección de las nuevas autoridades de la Federación de Veteranos de Guerra de la Provincia. El Presidente de los Ex Combatientes de Malvinas Argentinas de San Fernando, Juan Cimino, sostuvo: “La verdad que hoy San Fernando está de fiesta porque decidimos el futuro de nuestros hermanos veteranos. Los dos candidatos que encabezan las listas mantienen en alto la bandera de la lucha para defender los derechos que nos corresponden y los que todavía nos deben reconocer”.



“Para San Fernando es un orgullo poder recibir a toda la Federación de la Provincia de Buenos Aires –agregó-, siempre con la buena onda y voluntad del Municipio con el Intendente Luis Andreotti, el Diputado Provincial Juan Andreotti y El Presidente del HCD, Santiago Aparicio. Siempre nos abren las puertas para que los ex combatientes nos sintamos bien orgulloso de la ciudad en que vivimos y con apoyo a la causa que llevamos adelante”.



Con una participación centros de toda la Provincia, el resultado fue 19 a 18 a favor de la lista que encabezó Ramón Robles, Presidente de la seccional de La Matanza. “Para nosotros es importante porque es la primera vez que la federación va con dos listas, gane quien gane el laburo va a ser siempre en conjunto y el hecho de que los compañeros puedan votar y participar para nosotros es importante que hayan hecho ese sacrificio para venir a votar desde tan lejos en muchos casos”, celebró el flamante titular de la FPVGPBA.



El otro candidato fue Omar Sánchez, Presidente de la seccional de Quilmes, quien fue invitado a formar parte del nuevo comité directivo y acompañará la nueva dirección de la Federación. “Que nos abran las puertas los compañeros de San Fernando nos parece importante, siempre que venimos nos sentimos acogidos. Nos da gusto volver y ver cómo crece San Fernando”, manifestó.



“Este es un acto democrático más en nuestro país –concluyó-, en este caso para la Federación de Veteranos de Guerra de la Provincia de Buenos Aires. Son 40 centros que participan, 37 habilitados a votar y vinieron el 100% logrando una excelente concurrencia. Es una continuidad de la lucha que hace 36 años que venimos llevando adelante. Vamos a seguir por nuestros hermanos que siguen en pie, y por los que han caído en guerra o post guerra”.



Estuvo presente en representación del Municipio el Secretario de Educación, Cultura y Contención Social de San Fernando, Carlos Traverso.