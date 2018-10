Buscan a tres chicas que desaparecieron tras el recital de Camila Cabello en el Direc TV Arena

Tres chicas que desaparecieron tras el recital de la cantante cubana-estadounidense Camila Cabello en el DirecTV Arenaeran buscadas intensamente y los mensajes en las redes sociales se multiplicaron con denuncias que hablaban de posibles secuestros de camionetas en los todos los casos.



De acuerdo a lo denunciado en Twitter con el hashtag #SecuestraronAUnaCamilizer que rápidamente se convirtió en tendencia en Argentina y repercutió en varios países del continente y parte de Europa, hay tres chicas que presuntamente fueron subidas a una camioneta contra su voluntad.



Incluso el actor y youtuber Julián Serrano escribió un mensaje en la red social del pajarito pidiendo por la aparición de una de ellas.



Una de las adolescentes habría sido llevada por una camioneta Ford blanca a la salida del recital de Cabello en el estadio DirecTV Arena de Tortuguitas.



La otra chica habría sido secuestrada en Banfield y llevaba un buzo amarillo con las siglas NBTS ("Never be the same", el nombre de la gira de la cantante), mientras que una tercera -tenía un rodete y vestía remera gris con pantalón negro o azul- habría sido raptada, siempre de acuerdo a testimonios en las redes sociales, en Lanús por una Renault Kangoo blanca.



Sin embargo, respecto de la joven de Lanús, el secretario de Seguridad y jefe de Gabinete de ese distrito bonaerense, Diego Kravetz, aclaró en su cueta de Twitter: "No se ha registrado hasta el momento ninguna denuncia en el Municipio de Lanús o comisarías respecto de un posible secuestro. Entendemos que la noticia difundida en redes con el hashtag #SecuestraronAUnaCamilizer podría ser falsa".



En un principio hubo confusión porque había tres chicas que demoraron su llegada a casa tras el recital y se difundieron sus nombres y apellidos, pero con el correr de las horas se aclaró que esas jóvenes estaban en perfecto estado y que no se habían podido comunicar con su familia por falta de WhatsApp. .



Sin embargo, las tres chicas de las cuales se desconocen sus nombres habrían sido secuestradas en distintos puntos del Conurbano y también están vinculadas a las fanáticas de Cabello.



En este caso, una testigo dijo haber visto el rapto y contó que la chica gritaba para evitar que los desconocidos se la llevaran.