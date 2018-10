Felipe Solá anunciará su alejamiento del Frente Renovador

El diputado nacional Felipe Solá realizará mañana una conferencia de prensa para anunciar su alejamiento del bloque del Frente Renovador junto a otros cuatro legisladores del massismo.



Así los confirmaron a NA fuentes parlamentarias que indicaron que la conferencia de prensa se llevará a cabo a las 13:00 en la Cámara de Diputados y que allí informarán también el nombre del nuevo interbloque.



Junto a Solá, los diputados Facundo Moyano, Daniel Arroyo, Fernando Asencio y Jorge Taboada también se irán de la bancada que se referencia en el ex diputado Sergio Massa para formar un interbloque junto al Movimiento Evita y la diputada Victoria Donda.



Según las fuentes consultadas, el nuevo interbloque tendrá un doble comando: por un lado Solá, quien ya blanqueó sus intenciones de ser candidato a presidente el año que viene, y por el otro al jefe del bloque del Movimiento Evita, Leonardo Grosso.



La idea es configurar un espacio parlamentario con un claro perfil opositor, muy cercano al Frente para la Victoria (FpV) en sus posiciones políticas pero con total autonomía política, y con articulación directa con el triunvirato piquetero de los movimientos sociales.



Con la incorporación de Facundo Moyano y del chubutense Taboada (dirigente de Camioneros), además, habría un puente garantizado con el movimiento obrero tradicional, en particular con el combativo "Frente Nacional por un Modelo Nacional" que el moyanismo encabeza junto a Sergio Palazzo (La Bancaria) y Ricardo Pignanelli (SMATA).



Solá ya venía manifestando públicamente sus diferencias con Massa, cuestionando especialmente que el tigrense esté embarcado en una estrategia electoral que deje afuera al kirchnerismo y a la ex presidenta Cristina Kirchner, a quien el ex gobernador considera la dirigente más convocante de la oposición.



Arroyo, por su parte, fue reprendido a través de Twitter por la jefa del bloque del Frente Renovador, Graciela Camaño, quien le pasó factura por haber adherido a una solicitada internacional de apoyo a Cristina Kirchner por la "persecución" política y judicial de la que la ex presidenta sería víctima.



En medio de esa trifulca virtual, Facundo Moyano intercedió en favor de Arroyo y le enrostró a Camaño sostener una postura más antikirchnerista que antimacrista.



Los realineamientos sindicales y políticos tanto de su padre, Hugo Moyano, como de su hermano mayor, Pablo Moyano, jugaron su parte en el viraje de Facundo.



De todos modos, el objetivo que desvela a todos ellos es la famosa "unidad" del peronismo, incluyendo a todos los sectores.



En el nuevo interbloque, la única que todavía expresa vacilaciones respecto a un acercamiento al kirchnerismo es Donda, quien viene de criticar al dirigente social Juan Grabois, un aliado histórico del Movimiento Evita a través de la CTEP.



El Movimiento Evita viene dando algunas señales de recomposición del vínculo con Cristina Kirchner, el cual se había caído luego de la fallida elección del 2015, que derivó en la fractura con el bloque FpV.