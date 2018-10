Docentes bonaerenses cumplieron el segundo día de paro, con acciones distritales y asambleas

Docentes bonaerenses cumplieron hoy la segunda y última jornada de paro, que incluyó acciones distritales y asambleas, mientras que los gremios y el Gobierno provincial volvieron a discrepar en torno al nivel de adhesión a la medida de fuerza convocada en medio de la discusión paritaria.

Según datos del Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB), el paro tuvo en este segundo y último día una adhesión del 90%, pero desde la administración de María Eugenia Vidal señalaron que llegó al 42%.



Con esta última jornada, los docentes bonaerenses llegaron en lo que va del año al día número 26 de paro.



La protesta de los gremios bonaerenses incluyó este jueves una masiva movilización a la sede de la Gobernación, en La Plata, de la que también participaron sindicatos de estatales, judiciales y profesionales de la salud.



"A pesar de las acciones de amedrentamiento por parte del Gobierno, enviando inspectores del Ministerio de Trabajo a las escuelas para ver los libros de firmas, en vez de ver las condiciones en que trabajan los docentes, la medida se fortalece y logra un creciente apoyo de la comunidad", dijo en un comunicado la Federación de Educadores Bonaerenses (FEB) de Mirta Petrocini.



El sindicato indicó que según un relevamiento realizado a través de sus delegados en los establecimientos educativos de todo el territorio bonaerense se determinó una adhesión del 90%.



"Seguimos diciendo no al ajuste y reclamando no sólo por salarios dignos, sino también por escuelas seguras, por un servicio alimentario de calidad, por cobertura de cargos, por la defensa de los Equipos de Orientación Escolar, por Formación Profesional, entre otros pedidos", destacó la dirigente sindical.



En tanto, la secretaria gremial de SUTEBA, María Laura Torre, afirmó: "Ofrecen un 30% en octubre que se cobra en noviembre.



Nosotros planteamos que lo adelanten a septiembre para no perder contra la inflación. Y además pedimos la clausula gatillo, porque no queremos perder poder adquisitivo".



"El Presupuesto nacional plantea un 70% de reducción en infraestructura. En la Provincia, hay 523 escuelas que hace 2 meses que no tienen clase. Si no se resuelve ahora, se va a agravar en 2019 por el recorte al Presupuesto", alertó Silvia Almazán, secretaria de Cultura del gremio que encabeza Roberto Baradel.



Desde la administración provincial indicaron que luego de relevar 9.838 escuelas se registró un acatamiento al paro del 42% y 89 servicios educativos cerrados.



"La medida de fuerza, lejos de fortalecer la escuela pública hace la contrario, no deja que los chicos vayan a la escuela y tengan clase", se quejó el director general de Cultura y Educación de la provincia, Gabriel Sánchez Zinny.



En declaraciones a FM Milenium, el funcionario bonaerense precisó: "Nos reunimos 19 veces. No pueden decir que no hay intención de diálogo. Creemos que tenemos que seguir dialogando hasta ponernos de acuerdo, pero no dejar a los chicos sin clases".



"Les aclaramos a los gremios, que frente a estas variaciones en la economía, nosotros teníamos que ser razonables con lo que el Estado podía pagar", finalizó.