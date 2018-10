19/10/2018 - 16:03 | Policiales / Los resultados preliminares de la autopsia revelaron que Sheila fue estrangulada y no se detectaron signos de abuso sexual Herramientas: Compartir: Los resultados preliminares de la autopsia revelaron que Sheila Ayala fue estrangulada con un lazo y por ahora no se detectaron signos de abuso sexual.

Según pudo saber NA de fuentes policiales, los primeros estudios de la operación de autopsia que se realizaba esta tarde en el Hospital Regional Ramón Carrillo del distrito bonaerense de San Martín, determinaron que se detectó un surco de tres centímetros de ancho en el cuello y que no se encontraron otras lesiones traumáticas en el cuerpo.



El informe preliminar también determinó que la causa de la muerte fue por asfixia, mientras se esperaban los resultados de estudios complementarios y toxicológicos. Volver