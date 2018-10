Violento asalto al médico personal de Tinelli

Vicente Labonia, médico personal del conductor televisivo Marcelo Tinelli, fue herido esta madrugada tras ser violentamente golpeado por delincuentes que lo asaltaron cuando regresaba a su casa del barrio porteño de Parque Chacabuco.



Labonia permanecía este viernes internado en el sanatorio Los Arcos, del barrio de Palermo, con una fisura en el rostro tras ser atacado.



El hecho ocurrió alrededor de la 1:30 de este viernes cuando Labonia regresaba a su domicilio tras haber asistido al programa Showmatch donde realiza labores como médico de Tinelli.



Mientras esperaba que se abriera el portón automático de su domicilio para ingresar su automóvil un delincuente armado lo obligó a descender de su vehículo para posteriormente agredirlo junto a otros dos cómplices.



"Vi por el espejo un auto blanco que estacionó. Bajó una persona con una pistola y se subió al auto. Otro intentó quitarme las pertenencias que tenía encima y forcejeamos", manifestó Labonia en declaraciones al canal de noticias TN.



"Me caí y me pegó una patada en la cabeza", añadió.



Los golpes que le propinaran le provocaron a Labonia una fisura máxilo facial que le afecta la órbita de uno de sus ojos, por lo que fue sometido a una tomografía computada.



"Supongo que fue al boleo, justo doble en mi casa y mientras esperaba que se abra el portón automático pusieron el auto atrás mio. Yo no quería entrar a mi casa", expresó Labonia.