La Escuela Municipal de Remo de Tigre realiza su primera regata promocional

Será este domingo 21 de octubre desde las 9hs en la pista nacional. Alumnos de la institución y de clubes del distrito competirán en categorías sub 12, sub 14 y sub 16.

La Escuela Municipal de Remo de Tigre realizará su primera regata promocional, en donde los alumnos mostrarán su destreza y competirán junto a otros clubes del partido, en las categorías sub 12, sub 14 y sub 16. El encuentro será este domingo 21 de octubre a las 9hs, en la Pista Nacional de Remo.



Las regatas promocionales se organizan con el fin de que los adolescentes demuestren el compañerismo, resuelvan situaciones de stress y destaquen valores como el respeto entre los equipos y por el personal a cargo torneo.



La escuela inició sus actividades en el año 2011, con el objetivo de que ésta práctica sea accesible para toda la comunidad. En la actualidad, más de 120 alumnos desarrollan la disciplina. Los entrenamientos se realizan en el Nahuel Rowing Club, sede principal de la escuela, ubicado en Lavalle 235, Tigre centro.



Todos los vecinos del municipio están invitados a participar de esta actividad, donde se aprende a manejar los botes y tener mayor seguridad al momento de navegar. Los entrenamientos están a cargo de profesionales en el área, y, aunque no es necesario tener ningún conocimiento previo sobre la disciplina, por cuestiones de seguridad es requisito saber nadar.