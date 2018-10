Lo aseguró el intendente de Tigre ante el incumplimiento del convenio firmado hace dos años y medio con el Estado nacional, para la realización de obras de agua corriente y cloacas en el distrito. Fue en el marco de una reunión con vecinos en el Club Baires de Don Torcuato este, donde también dialogó con los presentes y escuchó sus inquietudes.



El intendente de Tigre, Julio Zamora, volvió a cuestionar el incumplimiento del Estado nacional sobre el convenio de obras de agua corriente y cloacas, firmado hace dos años y medio, y señaló que "este gobierno hace una discriminación evidente con municipios que no son de su alineación política”. Lo hizo en una reunión en el Club Baires, junto a vecinos de Don Torcuato este. Además, conversó sobre proyectos a futuro para el vecindario, como la pavimentación de 20 calles y la instalación de 14 nuevas cámaras de seguridad.



"En el municipio de Tres de Febrero construyeron un metrobus que termina cuando empieza San Martín y lo mismo sucedió en Morón, donde hay uno similiar que culmina en Ituzaingó. En Tigre, se comprometieron a hacer las cloacas e incumplieron. Esto demuestra una exclusión a las comunidades y dirigentes en función de un pensamiento ideológico. Prometieron cambiar la cultura política de la argentina y mintieron, eso lamentablemente genera mucha tristeza", expreso Zamora.



Respecto a la decimosegunda reunión vecinal, el jefe comunal destacó: "Me voy con alegría de haber podido escuchar a cada vecino y comentarles los sueños que tenemos para el crecimiento de nuestra ciudad".



El encuentro se realizó con la metodología utilizada en las localidades de Benavídez, Ricardo Rojas, General Pacheco, El Talar, Tigre centro y norte, Don Torcuato oeste, Nuevo Delta, Troncos del Talar, Rincón de Milberg y Almirante Brown (El Talar). En el inicio, Zamora hizo un repaso sobre las políticas implementadas en su gestión en las diferentes áreas. Luego, los vecinos manifestaron sus inquietudes.



Mariana, vecina de la zona, sostuvo: "Estoy convencida que con el trabajo en equipo Don Torcuato va a seguir creciendo. Tenemos un intendente que hace lo que dice y no promete cosas que no va a cumplir. Estoy muy conforme con esta gestión". Por su parte, José Luis, dijo: "Estoy contento porque Zamora respondió cada inquietud que se le preguntó. Ojalá que se continúe el trabajo que vienen haciendo".



Respecto de obras previstas en materia servicios públicos, Zamora anunció que se pavimentaran 20 nuevas calles en la localidad de Don Torcuato este. Asimismo, acentuó en los trabajos de poda de más de 25 mil árboles en toda la ciudad y la optimización del servicio de recolección de residuos de las delegaciones municipales, junto a la empresa Transporte Olivos.



En materia de seguridad, el jefe comunal comunicó que se colocarán 300 nuevas cámaras de seguridad en todo el partido y 14 serán para el barrio Baires, las cuales se suman a las 40 ya conectadas. Además, informó que se incorporarán 11 nuevos móviles de Centro de Operaciones Tigre (COT).



Por último y en referencia a la salud, dió detalles sobre el funcionamiento y dinámica de las tres Unidades de Diagnóstico, que se construirán con fondos municipales en Tigre centro, Don Torcuato y Benavídez y que, a su vez, brindarán una mayor prestación que la de los 22 centros de salud.



Estuvieron presentes: los concejales Luis Samyn Ducó y Daniel Gambino; el secretario General y de Economía, Fernando Lauría; la secretaria de Gobierno, Patricia D' Angelis; el secretario de Servicios Públicos, Pedro Heyde; el secretario de Desarrollo Económico y Control Urbano, Mario Zamora; el secretario de Participación y Relaciones con la Comunidad, Emiliano Mansilla; el subsecretario de Tránsito y Transporte, Oscar Scotto; el subsecretario de Promoción Social, Marcelo Marina; el subsecretario de Redes Urbanas y Servicios Auxiliares, Alberto Vegnaduzzi; el subsecretario de Servicios Públicos, Gastón Giannazzo; el director general de Infraestructura, Federico Stachowiak; la delegada de Don Torcuato este, Mercedes García; el delegado de Don Torcuato oeste, Alejandro Moyano y el director de Medicina Asistencial, Diego Morera.