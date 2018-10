18/10/2018 - 15:17 | Zonales / San Isidro Gustavo Posse inauguró el túnel de la calle La Calandria en Villa Adelina Herramientas: Compartir: ver más imágenes Acompañado por una gran cantidad de vecinos, el intendente Gustavo Posse encabezó la apertura de este paso bajo nivel apto para tránsito liviano en las vías del Belgrano Norte. San Isidro es el municipio con más túneles de la Provincia. El intendente de San Isidro, Gustavo Posse, encabezó la apertura esta mañana del túnel de la calle La Calandria en Villa Adelina.



“Estamos muy felices de poder inaugurar un nuevo paso bajo nivel, el número 11 de San Isidro que pronto serán 12 con el de Sarratea. Esto nos convierte en el municipio con más túneles de la Provincia de Buenos Aires”, destacó Posse.



Y agregó: “Esta obra no sólo agiliza el tránsito vehicular y peatonal sino que también mejora la calidad de vida de los vecinos, aporta seguridad y evita accidentes”.



El nuevo paso bajo nivel es apto para tránsito liviano, dado que su altura máxima es de 2,90 metros. Tiene doble sentido de circulación y rampas de fácil acceso. Los trabajos se completan con nueva iluminación del cruce y su área de influencia, además de señalización horizontal y vertical con pintura termoplástica de todo el paso bajo nivel e intersecciones.



El artista visual Julián Manzelli, quien se encargó de embellecer las paredes del túnel con su arte, comentó: “Estoy muy contento por la oportunidad de exponer mi trabajo. Yo me baso en la abstracción con elementos geométricos e intento recrear formas que remiten a ciertas cosas. En este caso, al universo de las aves en homenaje al nombre del túnel. Sin embargo, lo más lindo del proceso fue la interacción que tuve con los vecinos quienes participaron activamente en cada etapa de mi labor”.







Túnel La Calandria, más que un simple paso bajo nivel

Trabajos en asfalto

Ensanche, pavimentación, repavimentación y bacheo de hormigón de Piedrabuena y Scalabrini Ortiz.

Con el fin de priorizar y jerarquizar el recorrido peatonal se construyeron sendas de hormigón armado peinado. En ese sector se realizaron los coloridos cruces peatonales de hormigón intertrabado. Tres sendas en Scalabrini Ortíz y La Calandria; y otras tres en Piedrabuena y La Calandria.

Asimismo, para mantener en buen estado las arterias de la zona, se ejecutaron el sellado de juntas y grietas de todos los pavimentos del sector.



Trabajos hidráulicos

Construcción de sumideros y la reparación de bocas de tormenta existentes, lo que permite una mejor captación y evacuación de excedentes pluviales.

Por debajo de este cruce pasa el aliviador Pavón de unos 13 kilómetros de largo que desemboca en el Rió Reconquista; por lo que no hace falta tener estaciones de bombeo para elevar las aguas, ya que irán directamente a este conducto.



Nueva iluminación

40 luminarias LED en el perímetro del nuevo túnel que alumbran más y ahorran un 50 por ciento de energía. Ademas, se colocaron 30 columnas artísticas de 3.5 metros de altura con farolas leds, que acompañan las obras de ensanche y mejoramiento de Piedrabuena



Parquización

Nuevo espacio verde para disfrutar, en sectores paralelos a las vías ferroviarias entre Drago y Perito Moreno, que incluyen sendas peatonales y estaciones saludables con aparatos para realizar ejercicio.



