Mauricio Macri anuncio nuevas metodologías en la enseñanza de matemáticas

El presidente Mauricio Macri pidió hoy a los docentes tirar "todos juntos del carro", al presentar el Plan Nacional Aprender Matemática, y destacó que la puesta en marcha del programa coincida con las pruebas Aprender que están realizando unos 700 mil alumnos de sexto grado de todo el país.

"Cada vez son más los que las hacen, agradezco a los alumnos y docentes", afirmó el jefe de Estado, quien remarcó que aún "faltan muchos" sumarse a las evaluaciones educativas y, en ese sentido, consideró que "es necesario que todos tiremos del carro juntos, porque se trata del futuro".



El Presidente se expresó de este modo al encabezar desde el Planetario Galileo Galilei de la Ciudad, un programa que promueve una enseñanza innovadora de las matemáticas, junto al ministro de Educación, Alejandro Finocchiaro.



Macri remarcó la importancia de "generar una Argentina de oportunidades" para que "no haya diferencia" entre los chicos de las distintas regiones del país en el proceso de aprendizaje, al destacar la importancia de "equidad".



Respecto de las pruebas de matemáticas y lengua, que durante esta jornada no se realizan en la provincia de Buenos Aires, por el paro docente, el Presidente, precisó que al inicio de su gestión se hicieron las evaluaciones y aseguró que "lamentablemente, lo que se presentía se confirmó, porque nos iba mal" en el aprendizaje de lengua y matemática.



Además, sostuvo que "es clave para lo que viene", al afirmar que es "necesario dar un giro profundo a los resultados, donde solamente 3 de cada 10 alumnos que terminan" el colegio "tienen un conocimiento básico de matemática".



Respecto a la nueva enseñanza de la matemática, para la cual se han perfeccionado unos 700 mil docentes, el mandatario indicó que será de un modo atractivo "jugando", y enfatizó que esto será "un verdadero cambio para aprender matemática", una materia que "lejos de retroceder" se metió "en el arte, la cultura, la programación y el diseño".



Por su parte, el titular de la cartera educativa destacó que este plan "surgió a partir del operativo aprender, que marcó las falencias y el camino a seguir", para enseñar matemáticas, al destacar que el anunció se realiza "el mismos día que comienza el tercer operativo aprender", para evaluar a los alumnos en aprendizaje de lengua y matemática, en presencia del senador y ex ministro de Educación, Esteban Bullrich, quien impulsó esa iniciativa.