Trabajadores estatales de la provincia de Buenos Aires marchan en reclamo de mejoras salariales

Cerca de diez mil trabajadores estatales, médicos, docentes, empleados del Poder Judicial y del Astillero Río Santiago se movilizaban hoy en esta capital, en el marco de un paro por 48 horas convocado para reclamar mejoras salariales.

La marcha comenzó en la intersección de las calles 7 y 38 y llegó hasta plaza San Martín en la capital bonaerense.



Con esta nueva medida de fuerza, los docentes acumularán, mañana, 26 días sin clases en el ciclo lectivo de este año.



El secretario general de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) de Buenos Aires, Oscar De Isasi, dijo que el paro y la movilización son "contundentes. Basta de salarios a la baja, precariedad, presupuestos de ajuste. Los trabajadores de la Provincia de Buenos Aires rechazamos el aumento salarial del 30%, no porque somos oposición política, sino porque no vamos a firmar una perdida del poder adquisitivo no menor al 15%".



Por su parte, el secretario general del gremio docente Suteba, Roberto Baradel, señaló: "le decimos a la Gobernadora de la Provincia, que pretende convertir la paritaria docente en una oficina de notificaciones, le ratificamos: hagan lo que hagan, digan lo que digan, no vamos a firmar una pauta salarial a la baja".



"Gobernadora, en lugar de ir al Coloquio de IDEA, por que no prueba con resolver las 523 escuelas que están cerradas en la Provincia de Buenos Aires", se quejó el Suteba en su cuenta de la red social Twitter.