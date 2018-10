17/10/2018 - 20:13 | Política / Acto por el Día de la Lealtad: Intendentes dejan sin micrófono a Máximo Kirchner, que no está previsto que hable en Merlo Herramientas: Compartir: El diputado nacional Máximo Kirchner participaba esta tarde del acto por el Día de la Lealtad que se desarrollará en el distrito bonaerense de Merlo, pero no está previsto que brinde un discurso.

Así lo dispusieron los organizadores del encuentro, encabezados por la cúpula del PJ Bonaerense, entre ellos, el intendente anfitrión, Gustavo Menéndez, y el jefe comunal de Esteban Echeverría, Fernando Gray.



Según pudo averiguar NA, el acto estará liderado por Menéndez y Gray, de igual modo que se prevé que brinde un discurso el ex jefe municipal de La Matanza, Fernando Espinoza.



"Se trata de un acto de los intendentes", dijeron a esta agencia las fuentes consultadas, al anticipar que no se prevé, en un principio, que Máximo Kirchner hablé a los militantes desde el escenario esta tarde en Merlo.



El acto que se celebra en el club Ferrocarril es encabezado por el intendente de Merlo y presidente del PJ bonaerense, Gustavo Menéndez, y asiste una nutrida delegación de Unidad Ciudadana, el espacio que lidera la ex presidenta Cristina Kirchner.



Del evento participan junto a Máximo Kirchner los dirigentes de La Cámpora Andrés "Cuervo" Larroque, Mayra Mendoza y Eduardo "Wado" De Pedro.



También asisten los intendentes Martín Insaurralde (Lomas de Zamora), Fernando Gray (Esteban Echeverría) Leonardo Nardini (Malvinas Argentinas), Mariano Cascallares (Almirante Brown), Walter Festa (Moreno), Juan Zabaleta (Hurlingham), Gabriel Katopodis (San Martín) y Verónica Magario (La Matanza).



Los jefes comunales del conurbano bonaerense se muestran más cerca del kirchnerismo que del peronismo federal de los gobernadores porque observan que en la provincia de Buenos Aires la ex presidenta cuenta con un importante caudal de votos.



De esta manera, imaginan un escenario en el que puedan pegarse a una boleta encabezada por Cristina Kirchner o algún candidato elegido por ella para conseguir la reelección y asegurarse la mayoría en sus respectivos concejos deliberante con el arrastre de sus votos.