El HCD de San Isidro votó una aplicación presupuestaria para actualizar sueldos

Este miércoles se votó en el Concejo Deliberante de San Isidro la ampliación presupuestaria de $ 118 millones para actualizar los salarios de los trabajadores municipales.



El oficialismo aprobó el proyecto con las modificaciones impulsadas desde el Frente Renovador, que propuso mejorar las partidas presupuestarias de las áreas más sensibles y eliminó un artículo para que el Poder Ejecutivo no pueda reasignar esas partidas arbitrariamente.



“Con estas modificaciones beneficiamos a los trabajadores municipales, que vienen sufriendo el deterioro de sus ingresos y les cuesta cada vez más llegar a fin de mes”, destacó el concejal Gonzalo Beccar Varela.



“Este tipo de expedientes suelen ser aprovechados por quienes se dicen opositores para hacer leña del árbol caído de una situación económica y social que se complica cada día más”, afirmó el presidente del bloque massista y recordó que en el FR votaron “en contra de la ampliación presupuestaria anterior, entre otros motivos porque se autorizaba un aumento del presupuesto con un aumento de tasas que iban por encima de la inflación, y el Municipio le volvía a ganar a la inflación, como sucedió en los últimos años, a costa de los vecinos”.



En su discurso, Beccar Varela resaltó: “Hoy, nos encontramos con una situación ya alarmante, con una inflación desmedida y casi sin control, que genera sueldos municipales que necesitan una urgente adecuación y no estamos discutiendo un aumento de tasas, sino las consecuencias presupuestarias de tasas que ya aumentaron. Y que aumentaron porque algunos de quienes hoy se dicen opositores, votaron a favor no solo del aumento de esas tasas en la Ordenanza Fiscal e Impositiva a fin del año pasado, sino también de la delegación de facultades del Presupuesto”.



El despacho con modificaciones del FR, que acompañó el possismo, propuso una mejor distribución de los recursos, principalmente en áreas sensibles como integración comunitaria, niñez, adolescencia y familia, que ante esta situación económica y social, pueden requerir mayor personal, en detrimento de otras áreas, como Secretaría Privada del Intendente. Por otra parte, se eliminó el artículo 6º que establecía la posibilidad por parte del Ejecutivo de reasignar los recursos en las diferentes partidas.



“Lamentamos profundamente que sean los vecinos quienes estén financiando los aumentos generados, no solo por el gobierno municipal, sino también por la inflación, la devaluación y el tarifazo creado por el gobierno nacional y provincial y en ese sentido, nos hemos opuesto y nos seguimos oponiendo a que sean ellos quienes paguen los costos de políticas que sólo benefician a sectores financieros y concentrados de nuestro país y del exterior”, concluyó Beccar Varela.