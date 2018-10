Horóscopo correspondiente al miércoles 17 de octubre de 2018

ARIES (20 DE MARZO AL 20 DE ABRIL) Lo importante sería retomar su actividad física. Saber que en principio debemos ocuparnos de nosotros mismos. Aprendizaje. SUGERENCIA: hacer cosas por uno también.



TAURO (21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO) Los comentarios entre personas de su entorno laboral lo pondrán en alerta por posible situación que se esté generando en su contra. SUGERENCIA: distinguir la verdad siempre.



GEMINIS (22 DE MAYO AL 22 DE JUNIO) Estrategia que le asegura éxito en situación que atraviesa. Lo que estaría por decir ante su familia le generará paz interior. Relájese. SUGERENCIA: la flexibilidad con uno mismo.



CANCER (23 DE JUNIO AL 22 DE JULIO) Todo estaría trayéndole la respuesta que espera. Es como si las piezas estarían encajándose en su lugar correcto. Alivio. SUGERENCIA: saber que todo llega.



LEO (23 DE JULIO AL 23 DE AGOSTO) No debería reunirse con esas personas que lo alteran, trate de racionalizar las cosas que no merecen su desgaste emocional. SUGERENCIA: ver la importancia real de las cosas



VIRGO (24 DE AGOSTO AL 23 DE SEPTIEMBRE) La estabilidad emocional se la dará su misma razón. Comprendiendo la realidad es cuando sanamos nuestros dolores. SUGERENCIA: la aceptación.



LIBRA (24 DE SEPTIEMBRE AL 23 DE OCTUBRE) Un comienzo laboral lo ayudará a realizar su sueño. Su estructura emocional se verá más que fortificada. No interrumpa esa relación afectiva por miedo. SUGERENCIA: asumir lo que se siente.



SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE) Estado algo preocupante por la situación afectiva de alguien de su entorno afectivo. Sabrá dar la palabra justa en cuestión laboral. SUGERENCIA: no callar cuando se debe hablar.



ESCORPIO (24 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE) Improvisada reunión que es de su interés lo hará suspender ciertos compromisos que tiene para este día. No postergue su visita al médico. SUGERENCIA: saber aprovechar.



CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO) Lo importante es preparar el discurso justo para esa reunión de la que dependen varias cosas de su interés. Un llamado lo tranquiliza. SUGERENCIA: descansar a pesar de las obligaciones.



ACUARIO (21 DE ENERO AL 19 DE FEBRERO) Los retrasos que surgen en este día son consecuencia de su lentitud en realizar los trámites a tiempo. No se preocupe por respuesta que recibe en su lugar de trabajo. SUGERENCIA: seguir adelante.



PISCIS (20 DE FEBRERO AL 19 DE MARZO) Estímulo que recibe por parte de persona allegada a usted que está dispuesta a ayudarlo. No se preocupe en demasía, todo puede cambiar con su pareja. SUGERENCIA: saber esperar