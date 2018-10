Día de la Lealtad: El Peronismo festejará en diversos actos

La multiplicidad de actos por el Día de la Lealtad que se celebrarán hoy en distintos rincones del país dejará en evidencia la atomización en la que se encuentra el peronismo, que a pocos meses del arranque de la campaña electoral se debate entre planteos de "unidad" y estrategias divisionistas.

De la cantidad de actos conmemorativos del 17 de octubre, efeméride justicialista que evoca la gran movilización que propició la liberación de Juan Domingo Perón en 1945, sobresalen tres.



En primer lugar, se destaca la cumbre que organiza en su provincia el mandatario de Tucumán, Juan Manzur, que busca aglutinar al peronismo que considera que el ciclo del kirchnerismo está agotado y que es necesario consolidar una alternativa justicialista con impronta "federal".



Por lo pronto, se anotaron apenas dos gobernadores: la catamarqueña Lucía Corpacci y el riojano Sergio Casas, además de los vicegobernadores de Santiago del Estero, José Emilio Neder, y de Chaco, Daniel Capitanich.



El salteño Juan Manuel Urtubey y el cordobés Juan Schiaretti mantienen una fría relación con Manzur, que tiene como telón de fondo una disputa por el liderazgo del llamado "Peronismo Federal".



Otros gobernadores prefirieron no exponerse en el acto de Tucumán porque no quieren quedar entrampados en la interna que Manzur sostiene con su antecesor y actual senador, José Alperovich, quien días atrás fue recibido por Cristina Kirchner.



Curiosamente, el diputado del Frente para la Victoria Daniel Scioli, que obtuvo su banca en la lista de Unidad Ciudadana, participará del acto de los peronistas "federales" en Tucumán, que se desarrollará a las 16:30 en el Hipódromo de la capital provincial.



También asistirán el líder del Frente Renovador, Sergio Massa; el jefe del interbloque Argentina Federal en el Senado, Miguel Pichetto; la titular del bloque de diputados del Frente Renovador, Graciela Camaño; el diputado Diego Bossio; el histórico dirigente Julio Bárbaro; y el referente sindical Luis Barrionuevo, uno de los organizadores del evento.



La comitiva del bloque Justicialista en la Cámara baja también estará integrada por el presidente de esa bancada, el salteño Pablo Kosiner; el tucumano Pablo Yedlin; y el bonaerense Eduardo "Bali" Bucca.



Éste último, ex intendente de Bolívar, tiene estrechos vínculos con el conductor televisivo Marcelo Tinelli pero pertenece al sector randazzista, que en Tucumán también estará representado por Florencia Casamiquela.



Otro de los actos es el que prepara el PJ bonaerense en Merlo, al que asistirá un pelotón de intendentes y una nutrida delegación de Unidad Ciudadana, el espacio que integra el kirchnerismo duro.



El intendente de esa localidad, Gustavo Menéndez, será el anfitrión del evento que tendrá lugar en el club Ferrocarril a las 19:00.



El líder de La Cámpora, Máximo Kirchner, llegará acompañado por Andrés "Cuervo" Larroque, Mayra Mendoza y Eduardo "Wado" De Pedro, mientras que algunos de los intendentes serán Martín Insaurralde (Lomas de Zamora), Fernando Gray (Esteban Echeverría), Leonardo Nardini (Malvinas Argentinas), Mariano Cascallares (Almirante Brown), Walter Festa (Moreno), Juan Zabaleta (Hurlingham), Gabriel Katopodis (San Martín) y Verónica Magario (La Matanza).



Por su parte, el presidente del PJ nacional, José Luis Gioja, decidió participar de un acto más modesto en Corrientes para apoyar el proceso de reunificación partidaria en esa provincia: estará acompañado por el jefe del bloque de diputados del Frente para la Victoria-PJ, Agustín Rossi.



El sanjuanino fue invitado a participar de la cumbre de Tucumán, pero rehusó el convite por su alineamiento al kirchernismo y para despegarse de figuras que despiertan rechazo como la de Barrionuevo.



Además, el titular del PJ protagoniza una silenciosa disputa por el liderazgo de su provincia con Uñac, quien festejará el "Día de la Lealtad" en la sede del PJ de su provincia: el viernes que viene Gioja será el orador principal del lanzamiento de Unidad Ciudadana en San Juan, evento al que el gobernador también fue invitado pero rechazó ser de la partida.



Habrá otro acto en Córdoba organizado por una de las vertientes de las 62 Organizaciones, la más alineada al oficialismo, que encabeza Ramón Ayala (UATRE).



En tanto, la ex presidenta Cristina Kirchner no asistirá a ninguna de las convocatorias y seguirá el desarrollo de los distintos actos desde su casa en el distrito santacruceño de El Calafate.