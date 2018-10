Destacada participación de los atletas de Tigre en las finales de los Juegos Bonaerenses

Entre las áreas de cultura y deporte, más de 100 vecinos de la delegación local compitieron en la ciudad de Mar del Plata, en disciplinas como natación, danza, teatro, ajedrez, atletismo y taekwondo. El municipio se ubicó en el puesto 12 entre más de 130.



Vecinos del Municipio de Tigre deslumbraron en las finales de los Juegos Bonaerenses 2018, en disciplinas como natación, danza, teatro, atletismo, ajedrez y taekwondo, entre otras. En la ciudad de Mar del Plata, la delegación local estuvo integrada por 100 personas, entre niños, jóvenes y adultos mayores.



Entre las áreas de cultura y deporte, los vecinos se ubicaron entre los primeros puestos en más de 24 competencias. De esta manera, el municipio logró posicionarse número 12 en el ranking final, de un total de 132.



*Los medallistas que consiguieron el oro fueron:



Gaspar Asparelli: Ajedrez Menores, sub 14 libre.



Valentín Sagastume: Tenis de mesa (PCD), más de 18 años.



Georgina Melatini: Natación, sub 20 (PCD), femenino libre.



Agostina Paula, Taekwondo sub 14, femenino libre.



Matías Morel Brodon, Natación, (PCD) masculino libre.



Milagros Alarcón, (PCD) Natación, femenino libre.



Milagros Vega – Atletismo, (PCD) femenino libre, 100 metros.



Juan Mont, Tenis de mesa B, masculino libre, Adultos mayores más de 70.



Ludmila González, Ailén González, Agustina Fuzik y Manuela Spena, Gimnasia artística sub 15, femenino libre y Gimnasia artística sub-15, masculino libre.



Ramón Roldán, Sapo, masculino.



*Las medallas de plata:



Luisina Hunkeler, Poesía, sub 18.



Milagros Degliese y Juan Sánchez, pareja de Danza Folklórica, sub 15.



Lisandro Baldiviezo, Atletismo (PCD) pista sub 15, masculino libre.



Martina Ortiz, Taekwondo sub 14, femenino libre.



Gerónimo Vizioli Amuz, (PCD) Tenis de mesa, sub 18, mixto no federado



*Las medallas de bronce:



Fútbol reducido, (PCD) más de 17, masculino libre.



Brandon Figueroa Boccia, (PCD) sub 18, ambos sexos.



Candela Corvalán y Victoria Núñez, Beach vóley sub 14, femenino libre.



Patricia Suárez, Atletismo pista sub 14, femenino libre, 2.000 metros.



Sofía Ibarra Zaracho, Atletismo pista sub 14, femenino libre



María del Rosario Hermann, Narración (PCD) más de 12, ambos sexos.



Mención Especial a Mejor Actor: Rodrigo Priede, Teatro Juvenil.



El Municipio de Tigre posee 17 polideportivos y más de 300 talleres culturales, lo que permite el perfeccionamiento y las prácticas de deportes y disciplinas de niños, jóvenes y adultos mayores, para disputar competencias de esta envergadura.



Los Juegos Bonaerenses brindan un espacio de participación e inclusión para jóvenes y adultos mayores, a través de actividades deportivas, lúdicas y culturales en toda la provincia. De esa manera, los participantes manifiestan valores positivos como el compromiso, el trabajo y el esfuerzo; prevaleciendo la lealtad y el respeto por todos.