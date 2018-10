Horóscopo correspondiente al martes 16 de octubre de 2018

ARIES (20 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)

- No debería preocuparse por ciertas tensiones que surgen en su lugar de trabajo. Haga lo que puede con esas personas con las que no es fácil comunicarse.

SUGERENCIA: la paciencia como base.



TAURO (21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO)

- Nueva situación en la que deberá manejarse con prudencia. no todo está perdido en esa relación afectiva, sepa darse cuenta a tiempo.

SUGERENCIA: querer ver.



GEMINIS (22 DE MAYO AL 22 DE JUNIO)

- Simpatiza con alguien que se le aproxima en su lugar de trabajo. No interceda en conflicto ajeno, podría perjudicarse. Llamada importante.

SUGERENCIA: la prudencia.



CANCER (23 DE JUNIO AL 22 DE JULIO)

- Un importante avance en situación que creía perdida. La variedad de sus conceptos lo hará consolidar un diálogo en algo productivo para usted.

SUGERENCIA: el que busca encuentra.



LEO (23 DE JULIO AL 23 DE AGOSTO)

- Lo que comience no lo abandone por causas insuficientes. No se dé por vencido con respecto a esa relación laboral, aprenda a escuchar.

SUGERENCIA: la confianza.



VIRGO (24 DE AGOSTO AL 23 DE SEPTIEMBRE)

- No se arrepienta de haber realizado ese gesto con su contrincante. Le dará una gran tranquilidad. Su verdad triunfará.

SUGERENCIA: la benevolencia.



LIBRA (24 DE SEPTIEMBRE AL 23 DE OCTUBRE)

- Una alternativa distinta se le presentará en el plano laboral. No se someta a una situación emocional de la que saldría perjudicado.

SUGERENCIA: preservarse.



ESCORPIO (24 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE)

- Un entretenido diálogo le hará cambiar su estado anímico. Promesa que se cumple. Aproveche la posibilidad de salir.

SUGERENCIA: buscar soluciones en la vida.



SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE)

- Quizás no imagine iniciativa que tomará al recibir una respuesta que lo favorece. Posterga una reunión por surgir otra.

SUGERENCIA: usar los propios recursos.



CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO)

- Una inusitada situación laboral lo hará replantearse ciertas cosas. No se anticipe a los hechos, no escuche versiones confusas.

SUGERENCIA: ver y rever.



PISCIS (20 DE FEBRERO AL 19 DE MARZO)

- No se sugestione con ciertas situaciones que ve en su lugar de trabajo. Todo apuntaría a que pueda renovar la confianza en alguien que usted quiere.

SUGERENCIA: dar la oportunidad.



ACUARIO (21 DE ENERO AL 19 DE FEBRERO)

- Espacio que dedicará a una persona que lo inquieta. Descubre algo importante en el área de sus finanzas. Sorpresa importante.

SUGERENCIA: creer en lo que se ve y algo más.