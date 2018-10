15/10/2018 - 22:58 | Deportes / La selección de Rugby Seven se quedó con el Oro en los juegos Olímpicos de la Juventud Herramientas: Compartir: ver más imágenes La Selección argentina de Rugby seven, "Los Pumitas", se adjudicó hoy la medalla de oro de la especialidad en los Juegos Olímpicos de la Juventud al superar a Francia por 24 a 14, en el partido disputado en el CASI.

Con el oro del Rugby seven, la delegación argentina acumula nueve preseas doradas, ocho de plata y ocho de bronce.



La jornada del lunes, además del Rugby seven, entregó las medallas de oro de Fausto Raugas (Básquetbol-Concurso de volcadas) y Nazareno Sasia (Atletismo-Lanzamiento de bala).

La delegación argentina, en tanto, sumó bronces con Sofía Acevedo (Básquetbol-Concurso de lanzamientos) y Golf (equipo mixto) con Mateo Fernández de Oliveira y Ela Anacona.



"Los Pumitas" coronaron un tremendo torneo olímpico con la medalla de oro, superando claramente a Francia -por segunda vez en el certamen- por 24 a 14 con un gran primer tiempo, y también sabiendo aprovechar los errores del rival.



En el primer tiempo el equipo argentino se fue en ventaja por 19 a 0, al convertir tres tries a través de Lucio Cinti Luna, Ignacio Mendy y Nicolás Roger.



En la segunda mitad Ramiro Costa marcó el cuarto try para los albicelestes, que sellaron la victoria.



En el complemento el equipo galo marcó dos tries por intermedio de Joachim Trouabal, pero perdió a Baptiste Germain, por una tarjeta amarilla cuando restaban dos minutos.



Y a falta de 20 segundos Francia perdió a Dorian Bellot, cuando ya había regresado Germain.



Durante la competencia el equipo argentino fue contundente en cada una de sus presentaciones, dado que además de haberle ganado a Francia en dos ocasiones, superó a Sudáfrica (34-5), Samoa (50-7), y Japón (45-0).



El partido final fue netamente dominado por Argentina, y en la primer jugada del partido, ante una mala salida de Francia, Mendy se escapó y apoyó el primer try a los 39 segundos de partido.



Casi sin reacción de Francia, Cinti Luna dejó a varios rivales en el camino y apoyó el segundo try albiceleste bajo los postes y antes de los 5 minutos fue Roger el que estiró la ventaja a 19-0, con un try y la conversión del mismo.



Para la segunda mitad Francia salió decidida a equiparar las acciones, y la velocidad de Joachim Trouabal se encargó de achicar las diferencias y poner el marcador 19 a 14 en favor de los locales.



Pero un try goal de Ramiro Costa le permitió a Argentina oxigenar el tanteador y colocarse 24-14, al aprovechar la inferioridad numérica de los europeos. Volver