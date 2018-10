Inmobiliarias advierten que el proyecto de ley de alquileres perjudica a los propietarios

El presidente del Colegio de Corredores Inmobiliarios de la Ciudad de Buenos Aires, Armando Pepe, advirtió hoy que si el proyecto de Ley de Alquileres es sancionado por el Congreso, "muchas propiedades se van a retirar del mercado locativo para ponerse a la venta".

"Con los cambios previstos (en el proyecto) muchos dueños van a tomar la decisión de dejar de alquilar su propiedad y van a venderla", alertó el empresario.



En declaraciones a radio La 990, Pepe sostuvo que "la ley ya tiene media sanción del Senado y desde hace dos años está en la Cámara de Diputados. Recién ahora comenzó el apuro para sancionarla, pero hay cuestiones del proyecto que no nos parecen bien".



Por caso, explicó que el alquiler "será indexado cada seis meses, con un ajuste sumatorio entre el índice de variación de sueldos y el costo de vida. Entonces, no se sabe cuál va a ser el valor locativo a partir del séptimo mes".



"Por lo tanto, a partir del séptimo mes será un salto al vacío. Lo preocupante es que un propietario alquila su inmueble y no sabe cuánto va a cobrar a partir del séptimo mes, en un país donde los índices inflacionarios son siempre complicados. Y para el inquilino lo mismo", evaluó.

Además, Pepe consideró que "se necesita una garantía más sólida, no una garantía bancaria, que es carísima. Sale entre un 7 y un 8% del valor del contrato".



Sobre este punto del proyecto, propuso "dejar un abanico de posibilidades para que el propietario elija la garantía".



A su criterio, "la garantía no sería necesaria si tuviéramos una Justicia que funcionara bien. En el país no hay desalojos inmediatos. Hoy, sacar de la propiedad a un inquilino que no paga demora entre ocho y doce meses".



En este marco, este martes a las 14:00 se reunirá la Comisión de Legislación General de la Cámara de Diputados para avanzar en el análisis del proyecto de ley de Alquileres.