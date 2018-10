25/09/2018 - 18:49 | Información General / La CGT resaltó el “alto acatamiento” al paro y advirtió que “si no hay plan B tampoco habrá tregua” Herramientas: Compartir: ver más imágenes Con un tono desafiante hacia el Gobierno, la Confederación General del Trabajo (CGT) valoró hoy el “alto acatamiento” al paro general y advirtió que “si no hay plan B” respecto del modelo económico “tampoco va a haber tregua con el movimiento sindical argentino”. En una conferencia de prensa que tuvo lugar en la sede de la central obrera de la calle Azopardo, los integrantes del triunvirato, Juan Carlos Schmid, Héctor Daer y Carlos Acuña, analizaron la medida de fuerza junto a otros miembros de la conducción, como Andrés Rodríguez (UPCN); Rodolfo Daer (Alimentación); Jorge Sola (Seguro); Sergio Romero (UDA) y Julio Piumato (Judiciales).



Se trata del sector de los “moderados” de la CGT, que convocó a esta medida de fuerza pero está en desacuerdo con la postura de los “combativos” (que dieron su propia conferencia en Camioneros) en ir hacia una dura escalada en el conflicto con la gestión de Macri, aunque Daer advirtió que tomarán “las medidas que haya que tomar para que el Gobierno revierta sus medidas económicas”.



Schmid destacó que a través de la huelga general, que se sintió en todo el país, “se ha expresado de forma contundente, a lo largo y ancho de la Argentina, el profundo rechazo a las consecuencias de este trazado económico” puesto en marcha por Cambiemos.



El dirigente gremial destacó además que el anuncio de la renuncia del presidente del Banco Central, Luis Caputo, en medio de las negociaciones encabezadas por el presidente Mauricio Macri en Estados Unidos con el FMI es una muestra que el país enfrenta “una crisis

descomunal en lo económico y político y que se avanza arriesgadamente en el plano social”.



Sobre la salida de Caputo, su colega Daer agregó que esa decisión es de “una irresponsabilidad absoluta” y consideró que si se concretó por pedido del FMI “es de una gravedad muy grande porque entonces demuestra mucha fragilidad institucional”.



“Las paritarias se tornan insuficientes frente a un programa económico que cada vez deteriora más el valor de nuestra moneda.



No solamente se devalúa la economía sino que se devalúa la palabra y la confianza del Gobierno nacional. Se devaluó cualquier expectativa que esté en manos de este Gobierno que no ha hecho otra cosa que construir macana tras macana en el plano económico”, sostuvo Schmid.

Y lamentó: “Lo que ganamos un día en la mesa paritaria de negociación lo perdemos al otro día en el supermercado”.



Por su parte, Daer consideró que la medida de fuerza de este martes recibió un “alto acatamiento y acompañamiento que tuvo de todos los trabajadores y actores de esta sociedad” y recordó que en los tres meses que trascurrieron de la anterior huelga de la CGT hubo “un derrumbe impresionante de la moneda”.



“Este paro es para decirle al Gobierno que hay que cambiar de rumbo. No hay dato empírico que permita decir que, con un programa de gobierno con consecuencias sociales impredecibles, podamos salir adelante con nuestro país. Sí hay antecedentes en el mundo y en la Argentina de que cuando se siguieron estas políticas corrió riesgo la institucionalidad de nuestra República”, señaló Daer.



Y agregó: “Que Macri deje de mirar desde Ezeiza para afuera y que se pare en la Cordillera a ver la Argentina y las necesidades de lo que está pasando en nuestro país. Porque no hay programa económico sustentable si no es sustentable socialmente”.



A su vez, el dirigente de Sanidad insistió en que “no hay un programa económico”, porque “lo único que tienen por delante es el ajuste, vía devaluación y vía presupuesto” y alertó sobre el alcance del artículo 86 del proyecto de Presupuesto 2019, que elimina algunas excepciones salariales de la base de cálculo para el pago del impuesto a las Ganancias que impacta sobre los trabajadores en relación de dependencia.



En otro orden, se diferenció categóricamente del secretario general de la CTA Autónoma, Pablo Micheli, quien el lunes había convocado a nuevas movilizaciones y paros para lograr la salida del elenco gubernamental de Cambiemos si el rumbo económico no es rectificado.



“El Gobierno tiene mandato hasta el 10 de diciembre del año que viene. La legitimidad nuestra es la de protestar ante la ceguera que para nosotros tiene este Gobierno. Nosotros no estamos propiciando ninguna huida, ninguna salida, ni nada por el estilo”, aclaró.



Asimismo, Daer dijo que hasta ahora no hubo “ningún contacto formal o informal con el Gobierno” para tratar de retomar el diálogo tras la medida de fuerza.



Y le pidió a Mauricio Macri que “no piense en la reelección y en la fantasía de los globos, piense en gobernar que los próximos meses van a ser muy duros”, luego de que el Presidente anunciara desde Nueva York su intención de ir por su segundo mandato.



En tanto, Acuña advirtió que "La CGT está perdiendo la paciencia", y señaló: "El paro no soluciona nada, el que tiene que solucionar las cosas es el Gobierno que gobierna".