LAS CTA iniciaron su paro de 36 horas con una masiva marcha a Plaza de Mayo junto a camioneros y movimientos sociales

En la previa del paro general de la CGT, las CTA iniciaron hoy su medida de 36 horas con una masiva movilización a la Plaza de Mayo, con el acompañamiento de Camioneros, gremios opositores y movimientos sociales, con un mensaje de "unidad" contra las políticas económicas del gobierno nacional.



El acto, que tuvo diez oradores, comenzó 16:45 tras la llegada a la Plaza de las distintas columnas de manifestantes, con presencia de los sindicatos agrupados en las CTA, docentes partidos políticos de izquierda, intendentes del PJ, diputados nacionales de la oposición, integrantes del Frente Sindical, CTEP, Barrios de Pie y la CCC, entre otros.



El primero en hablar fue el secretario general de la CTA de los Trabajadores, Hugo Yasky, que destacó la coordinación de las medidas de fuerza con la CGT y organizaciones sociales y llamó a "construir un plan de lucha para la emergencia social, educativa y laboral".



Además, cuestionó el viaje oficial de Mauricio Macri a Estados Unidos e ironizó: "El Presidente debe tener las rodillas entumecidas. Mucho tiempo de rodillas es trabajo insalubre".



El secretario adjunto de Camioneros, Pablo Moyano, también criticó que Macri se encuentre en Estados Unidos "con el FMI y Donald Trump" en coincidencia con el paro nacional de mañana y sostuvo que "alguna vez tiene que escuchar al 70 por ciento de los argentinos que la están pasando mal".



"Esperamos que escuche. Alguna vez tiene que escuchar al 70 por ciento de los argentinos que la está pasando mal", sostuvo Moyano en declaraciones a la prensa tras el acto, que tuvo fuerte presencia de integrantes del sindicato en la movilización, pero sin oradores.



Entre los discursos también estuvo el del secretario general de la CTA Autónoma, Pablo Micheli, que sostuvo que si "con un paro no alcanza", el movimiento obrero deberá "hacer mil paros y mil marchas" para que "se caiga este modelo económico o que estos tipos dejen el Gobierno".



"No es cierto que la única alternativa que tenemos como pueblo es aceptar esta vergüenza y deshonra que tenemos como Gobierno y a FMI", subrayó Micheli, el segundo en tomar el micrófono en la cálida tarde porteña, que arrancó con sol, pero terminó completamente nublada.



El dirigente de la CTA señaló: "Hay que abrir las paritarias, lograr un aumento de emergencia para trabajadores, recuperar la industria nacional y parar los despidos... Nuestro futuro no está en la especulación y en la timba: ése es el futuro de los vagos que nos gobiernan".



También estuvo en el escenario el titular del gremio de Bancarios, Sergio Palazzo, que convocó a "intensificar un plan de lucha por la vía democrática", porque -dijo- los trabajadores no son "golpistas".



"Si son opositores de verdad que se dejen de joder y tomen la decisión de no apoyar el Presupuesto", enfatizó Palazzo, en referencia a la discusión del proyecto en el Congreso.