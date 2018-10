24/09/2018 - 16:50 | Política / Sergio Massa recibió a representantes de la Corriente Federal de Trabajadores Herramientas: Compartir: ver más imágenes El líder del Frente Renovador se reunió con representantes de la Corriente Federal quienes le manifestaron las razones por las que convocan el paro de mañana. “Queremos escuchar, conocer y acompañar la situación que plantean ellos de cara al paro, porque en un momento donde los salarios se destruyeron con la inflación, no importa quién convoca”, expresó Massa.

Sergio Massa, acompañado por los diputados nacionales Marco Lavagna y Carla Pitiot, recibió a representantes sindicales de la Corriente Federal de Trabajadores, quienes expresaron los fundamentos del paro de mañana y los problemas que sufren diariamente los trabajadores producto de la difícil situación económica y social actual.



Sobre el encuentro, Massa sostuvo: “Queremos escuchar, conocer y acompañar la situación que plantean ellos de cara al paro, porque en un momento donde los salarios se destruyeron con la inflación, no importa quién convoca. No se puede ser neutral ante la pérdida de empleo y salario”.



Durante la reunión, que duró casi dos horas, Massa también expresó que “vivimos la contradicción que un laburante paga más impuestos de acuerdo a su trabajo, que alguien que tiene la plata afuera del país”, para luego señalar que “el salario no es ganancia, es remuneración, y esto es una definición que da la Corte Suprema, no es algo que se nos ocurre a nosotros”.



Los representantes de la Corriente Federal se refirieron a la figura de Massa y su “responsabilidad de escuchar como líder nacional”, y se distanciaron del Gobierno al entender que “Macri que no escucha a quienes pedimos una alternativa. Hay una alternativa al ajuste y los despidos, esa es la clave para el futuro”.



En esta línea, Massa analizó: “Hoy tenemos parado el consumo, no tenemos inversiones y castigamos las exportaciones, por eso es necesario volver a poner en marcha el mercado interno como mecanismo para reactivar industria nacional”.



“El Gobierno se tiene que bajar del pedestal de la soberbia y juntarse con los sindicatos, trabajadores y sectores sociales”, agregó.



Asimismo, Massa añadió que “Macri no escucha, el Gobierno no puede gobernar sin escuchar aquellas voces que piden una alternativa a la situación económica actual. Un Gobierno sensato y sensible escucharía a la gente, no se esforzaría sólo por caerle bien a los fondos en Nueva York”.



Para concluir, el líder del Frente Renovador señaló: “Argentina necesita una alternativa a un gobierno que hoy representa una pérdida sistemática en el poder de compra de los sectores más vulnerables: jubilados, laburantes y pymes”.



Estuvieron presentes Omar Plaini, Oscar Díaz, Sergio Palazzo, Carlos Acuña, Paco Manrique, Horacio Gilini, Facundo Moyano y Pablo Moyano. Volver