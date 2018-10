Vidal y Bullrich anunciaron el refuerzo de la seguridad en la Provincia de Buenos Aires: se suman 1500 agentes de las fuerzas federales

La gobernadora de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, y la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, anunciaron el refuerzo de 1.500 efectivos de las fuerzas federales para fortalecer la presencia policial en zonas estratégicas de la provincia. Fue junto al intendente del municipio de Quilmes, Martiniano Molina, durante una conferencia de prensa celebrada hoy por la mañana en el Parque de la Ciudad.

“Como hace más de dos años, estamos trabajando en equipo por una prioridad que es la prioridad de los vecinos de la provincia de Buenos Aires: vivir en paz, más tranquilos, no tener miedo”, aseguró la gobernadora María Eugenia Vidal. Y destacó: “Reconocemos el problema que sufren los bonaerenses y por eso hemos aumentado los operativos contra la droga, entrando a lugares donde antes nadie se animaba a entrar”.



“Estamos aquí para seguir avanzando en el trabajo conjunto para combatir al delito complejo, la droga, y para brindar seguridad a todos los ciudadanos de la provincia de Buenos Aires”, afirmó la ministra Patricia Bullrich. Y agregó: “Vamos a reforzar con 1500 efectivos de las fuerzas federales, que sumarán así 7500 hombres y mujeres que se desplegarán en zonas estratégicas durante las 24 horas”.



Participaron también el ministro de Seguridad bonaerense, Cristian Ritondo, y el secretario de Seguridad, Eugenio Burzaco, entre otros funcionarios nacionales, provinciales y municipales.



“Hoy anunciamos un paso más. La suma de 1500 efectivos nuevos que van a estar donde la gente más los necesita: cuando se baja del tren, cuando vuelve del trabajo, cuando se sube a un colectivo, cuando tiene que llevar a su hijo a la escuela. En cada una de esas situaciones queremos que haya más presencia policial”, subrayó Vidal.



“Hoy estamos peleando contra el delito que está detrás de la mayor parte de los delitos: el narcotráfico”, dijo la gobernadora. Y expresó: “Sabemos que esta es una realidad difícil pero no vamos a dejar de pelear todos los días. Vamos a estar en las calles cada vez más para que vivir en paz, sin miedo, sea una realidad en la provincia de Buenos Aires”.



“En primer lugar hemos dispuesto un programa de saturación aumentando la presencia policial en las estaciones de trenes y lugares con mucha afluencia de gente, como centros de trasbordo, centros comerciales, educativos y espacios recreativos”, añadió Bullrich. Y agregó: “Gracias al mapa del delito que han elaborado las autoridades provinciales, podremos reforzar las zonas de alta densidad delictiva”.



“Con las Unidades de Prevención Barrial vamos a profundizar la mirada multiagencial en los barrios, donde hay muchos jóvenes a los que tenemos que cuidar para que no los integren a los aparatos del narcotráfico”, subrayó la ministra. Y concluyó: “Todo este trabajo lo haremos con la dotación de perros entrenados y la más alta tecnología: sistemas de drones, teléfonos preparados para la identificación de personas y helicópteros con cámaras para captar patentes desde el aire”.



Por su parte, el intendente de Quilmes, Martiniano Molina, expresó que “estamos recibiendo un apoyo enorme en esta zona del conurbano por parte de las fuerzas de seguridad federales. Este es un camino que estamos recorriendo los municipios, la Provincia y la Nación para dar tranquilidad a la población. Es un gran apoyo por el que agradezco en nombre de todos los quilmeños”, dijo.