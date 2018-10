El Poli N° 1 de San Fernando ya cuenta con una nueva cancha de tenis profesional

En el marco de un entretenido encuentro deportivo de la Escuela Municipal de Tenis, quedó inaugurada la nueva cancha de cemento acorde a las medidas reglamentarias. En el gran debut, jugaron sets de dobles los tenistas adaptados Jesús García, Federico Casse y Gerónimo Niro Bauer, quienes representaran a San Fernando en el Torneo Nacional de Mendoza, y a la Argentina en el Mundial de República Dominicana.



Con el fin de brindar mejorar las instalaciones, se inauguró una cancha de tenis profesional de cemento en el Polideportivo N° 1 (Int. Arnoldi y Pasteur). La Subsecretaria de Deportes, Ana Aused, sostuvo: “Comenzamos con la Escuela Municipal de Tenis hace dos años, estamos trabajando con chicos y adolescentes que comenzaron a desarrollarse y surgió la necesidad de incorporar una cancha para que tengan la posibilidad de seguir jugando acá”.



“Para que todos los que inicien en nuestras escuelitas no tengan que ir a otros lados para seguir avanzando. La idea es que progresen y sigan representando al Municipio en los torneos en que participan”, completó la funcionaria.



Durante la jornada los alumnos de las distintas categorías jugaron encuentros en formato single y mostraron lo que aprenden durante la semana. El coordinador de la Escuela Municipal de Tenis, Lisandro Kolodny, señaló que “hoy hay más de 180 alumnos de entre 4 y 17 años, tenemos todo los niveles acordes a la Federación Internacional de Tenis (FIT; la Escuela funciona en los Polis N° 1, 3, 6 y 7, a toda la gente que esté interesada le recomiendo que se acerque a consultar los días y horarios en las sedes”.



Por otro lado, Kolodny celebró: “Tenemos la grata noticia de los tenistas adaptados Jesús Adrián García, Federico Casse y Gerónimo Niro Bauer se van a ir del 17 al 21 de octubre a Mendoza donde van a representar a la Provincia de Buenos Aires. Además, Casé y Huaher representarán a la Argentina en el Mundial de Tenis que organiza la FIT, que se llevará a cabo del 9 al 18 de noviembre en República Dominicana”.



Los competidores se sumaron al debut de la nueva cancha al participar de una serie de partidos de dobles acompañados por profesores del polideportivo. El deportista adaptado Federico Casse consideró: “Es muy bueno, yo clasifiqué y estoy contento. Voy a jugar a Mendoza donde ya gané dos veces, y encima me voy a ir al Mundial por primera vez. Gane o pierda, voy a dejar todo”.



Y su compañero de equipo, Gerónimo Niro Bauer, festejó: “La verdad muy feliz de la vida, para un tenista poder representar a Argentina y el Municipio de San Fernando es muy lindo, una cosa que la no me esperaba. Acá los profesores te enseñan mucho y son bárbaros, quiero felicitarlos a todos”.



Esta actividad se practica de lunes a viernes en los Polideportivos 1, 3, 6 y 7, en grupos de 5 a 8, de 9 a 12, y de 13 a 17 años. Los interesados pueden acercarse a cualquiera de los Polideportivos o informarse en www.sanfernando.gob.ar.