23/09/2018 - 13:11 | Información General / Advierten que desde octubre al menos 100 mil jubilados dejarán de cobrar la Reparación Histórica Herramientas: Compartir: Al menos 100 mil jubilados dejarán de percibir a partir de octubre el monto adicional correspondiente a la reparación histórica por no haber adherido al plan en el plazo vencido a fines de agosto. Así lo advirtió en diálogo con NA el abogado Adrián Troccoli, especialista en Derecho Previsional, quien señaló: "El 31 de agosto venció la última prórroga para aceptar la reparación histórica de los casos de procedimiento abreviado, es decir aquellos casos en los que ANSeS puso al pago el incremento en el haber de manera previa a la firma del acuerdo".



En ese sentido, puntualizó que "los beneficiarios que no manifestaron su consentimiento en el aplicativo desde la página web de ANSeS dejarán de percibir el concepto 'haber reparación histórica' a partir del mensual octubre".



Según indicó, las estimaciones apuntan a un total de "120 mil" afectados, aunque aclaró que "no están contabilizados los que tienen medidas cautelares, que son varios y se sumarán más".

"En el interior, la mayoría de las Cámaras están dando cautelares para que no le saquen el suplemento a los que tienen juicios", destacó y subrayó que "aparentemente, a los mayores de 90 años tampoco les harían la quita, pero la ANSeS no informó cuántas personas tiene en estas condiciones".



Al ser consultado si la ANSeS continúa pagando juicios previsionales, consideró que sí, pero aclaró que "en menor medida que antes".



"Este año hubo récord de liquidaciones suspendidas, es decir que se calcularon y no se pusieron al pago hasta meses después", resaltó Troccoli.



El abogado aseguró que "es notoria la mayor demora en el pago de las sentencias y el mayor nivel de error ya que se está pagando menos de lo que ordena la sentencia en el 50 por ciento de los casos".