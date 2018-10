Horóscopo correspondiente al sábado 22 de septiembre de 2018

ARIES (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)

Situación que se corrige al calmar los ánimos. Veracidad que se corrobora frente a un hecho nuevo que dispararía posibilidades en el plano de las relaciones sociales, intensidad.

Sugerencia: mantener en mente lo bueno, ser optimista.



TAURO (21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO)

No se arrepentiría de aceptar propuesta laboral que en principio despierta inquietud. Búsqueda encontrada. Las pretensiones económicas suyas estarán más acorde para dentro de un tiempo.

Sugerencia: calmar la ansiedad y los nervios, respete cada cosas en su tiempo.



GEMINIS (22 DE MAYO AL 21 DE JUNIO)

Los afectos están bien. Día claro para entrevistas o reuniones decisivas. Llamado de lugares nuevos que traen posibilidades de mejorar el plano laboral. No se angustie.

Sugerencia: aplicar el carisma conquistador geminiano, use sus luces que son muchas.



CANCER (22 DE JUNIO AL 23 DE JULIO)

Repunta la sensación física de malestares que sentía. Habría una corazonada acertada que liberaría de situación molesta. Día sugestivo en el que los acercamientos se sensibilizan.

Sugerencia: darse cuenta que a veces hay que aprovechar y otras esperar.



LEO (24 DE JULIO AL 23 DE AGOSTO)

El sol brillará en esta jornada para todo lo que sea acordar cosas, firmas, claridad en los contratos y en las conversaciones. Llega una respuesta que espera en el plano afectivo. Tranquilidad.

Sugerencia: generarse y generar paz, no destruir las cosas logradas con una actitud constante de impaciencia.



VIRGO (24 DE AGOSTO AL 23 DE SEPTIEMBRE)

Reencuentro que hará pensar en errores cometidos. No distraiga sus ansias con algo que ya comprobó que es negativo, no se lastime. Llega una propuesta verdadera para el amor.

Sugerencia: no cargar con un peso mayor al que ya naturalmente nos toca vivir.



LIBRA (24 DE SEPTIEMBRE AL 23 DE OCTUBRE)

La búsqueda en el área laboral está bien encaminada. Es una buena hora para soñar con lo deseado y mantenerse atento. Posibilidad. El amor será correspondido, calma.

Sugerencia: disfrutar de las cosas que nos van llegando en la vida.



ESCORPIO (24 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE)

Aviso de cuestiones de papeles en víspera de solución. La calma trae esperanza y claridad en el manejo y demostración de sus afectos. No se desilucione de antemano de las cosas que ni siquiera vivió.

Sugerencia: no desalentar ni desalentarse.



SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE)

Esté atento porque en el área de sus actividades se piensa en alguien como usted. Puede tener noticia alentadora. No defraude a quien sabe que lo espera, sea cortés.

Sugerencia: aprender que se logra lo que se aspira si se lucha y se cree en uno y en sus posibilidades.



CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO)

Llegará el día que los capricornianos no se sientan tan imprescindibles, hoy es. No vaya donde no lo llamen en el plano familiar, sepa esperar las noticias permita que los hechos se desencadenen.

Sugerencia: dejar crecer a los demás es crecer uno también.



ACUARIO (21 DE ENERO AL 19 DE FEBRERO)

Actividad agotadora en la que los conflictos laborales se desencadenan por negligencia ajena en forma complicada. Soluciones rápidas, trate de no alterar sus nervios. Lucidez.

Sugerencia: aprender a alivianar la carga emocional midiendo las emociones.



PISCIS (20 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO)

Inquietante decisión garantiza reunión provechosa para futuro. Sepa poner los puntos en su lugar para que las cosas estén claras desde el principio. Las ganas de madurar esa relación es lo que le dará la pista para saber manejarse con esa persona tan difícil.

Sugerencia: usar la intuición.