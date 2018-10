21/09/2018 - 17:01 | Deportes / UTEDYC Y AFA acordaron una mejora salarial Herramientas: Compartir: El presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, confirmó hoy que acordó la mejora salarial que reclamaba la Unión de Trabajadores de Entidades Deportivas y Civiles (Utedyc), bajo amenaza de no brindar servicio en los estadios.

Según explicó Tapia, en declaraciones a TyC Sports, el acuerdo incluye un aumento de 10 por ciento a partir del 1 de septiembre y de 5 por ciento el 1 de diciembre, que se suma al 15 por ciento que habían recibido en las paritarias de principio de año.



Como la inflación superó ampliamente esa cifra, Utedyc pidio reabrir la negociación con la casa madre del fútbol argentino, ante la ausencia de una cláusula gatillo pero con una revisión en octubre para evaluación.



“Hemos llegado a un acuerdo que se va a ratificar la semana que viene en el Ministerio de Trabajo. Por lo menos que todos tengan la tranquilidad de que va a haber fútbol el fin de semana. Nunca podría haber pasado que no se jugara la fecha”, sostuvo Tapia.



Utedyc, que estuvo representado en la reunión por el secretario general Nacional, Carlos Bonjour, realizó el martes pasado una ruidosa manifestación en la puerta de la sede de AFA en la calle Viamonte, en el centro porteño, para visualizar este reclamo.



Según habían dejado trascender los trabajadores, su objetivo era redondear un aumento cercano al 30 por ciento, algo que finalmente terminó ocurriendo y será firmado la semana próxima en el Ministerio de Trabajo de la Nación.



“Significa un 32,8 por ciento en el año para el personal Mensualizado (CCT 553/09), el de Rama por Reunión (CCT 463/06), e Inspectores (CCT 1070/09)”, explicó el gremio en un comunicado.



Tapia había adelantado el jueves, luego de la reunión de Comité Ejecutivo donde se expuso la situación ante los clubes, que no iba a haber problemas para resolver el conflicto que se agudizó en los últimos días y recordó que “el primer gremio” con el que firmaron un acuerdo fue con Utedyc.



“Hace mucho no nos juntamos. Nosotros siempre hemos firmado primero los acuerdos y aumentos con Utedyc, y hasta hemos reconocido parte de la deuda que tenían las anteriores gestiones con el gremio por diferencia de aportes. No tenemos duda que los clubes y los trabajadores están en una situación muy particular”, había dicho.



Además, Tapia insistió en la decisión del Comité Ejecutivo de dejar sin efecto el porcentaje de retención que la AFA realizaba sobre cada entrada vendida hasta el 30 de junio de 2019, para que ese diferencial quede en los clubes y permita afrontar el aumento acordado con Utedyc. Volver