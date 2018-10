El video de un "show erótico" que realizaron alumnas de una escuela estatal de Formosa festejando el Día del Estudiante generó indignación de los padres, y el repudio de los usuarios de las redes sociales, mientras que las autoridades afirmaron hoy que se trató simplemente de un "baile" que de ningún modo fue "tan escandaloso como lo pretenden mostrar".



El hecho ocurrió en la EPES 25, de Laguna Yema, en el Departamento Bermejo de Formosa, y el evento en cuestión habría sido organizado por el Centro de Estudiantes, con el aval de los directivos.



Según informó el portal Noticias Formosa, el "show erótico" de "las conejitas de Laguna Yema" fue protagonizado por alumnas de la institución de entre 17 y 18 años, y entre el público había chicos de 9 y 10 años, lo que despertó el enojo de los padres.



Laguna Yema es una localidad de 4.000 habitantes que se encuentra ubicada a 382 kilómetros de la capital de Formosa.



El director de la escuela. Víctor Polo, se mostró sorprendido por la polémica generada a través de los medios y dijo que "para las chicas es lo más normal y no lo ven como algo escandaloso como se pretendió mostrar".



"Para nosotros no fue un show erótico, fue un baile, algo que se nos escapó de las manos a las autoridades porque la verdad que no supimos cómo reaccionar. Tampoco nos parece tan escandaloso como lo pretenden mostrar. Para las chicas es lo más normal, fue un baile", dijo Polo al referirse a las chicas que bailaron caracterizadas de "conejitas de Play Boy".



El directivo dijo que se comunicó tanto con las chicas como con sus padres y "ahora nos tenemos que reunir con las autoridades de Educación en la Región y ver qué decisión se tomará".



Al referirse a las circunstancias en que se dio el baile, con menores presentes en el lugar, Polo afirmó que "las chicas no nos dijeron que iban hacer algo así, nos hablaron de un concurso para ver qué curso presentaba la mejor coreografía, por eso lo autorizamos y nos hacemos cargo".



Las alumnas que participaron de la coreografía son del 6to año del EPES N° 25 de Laguna Yema.