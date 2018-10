21/09/2018 - 8:16 | Información General / Una familia necesitó en agosto de $ 20.868 para no caer en la pobreza Herramientas: Compartir: Una pareja, con dos hijos de seis y ocho años, necesitó en agosto de $20.868,93 para comprar los bienes y servicios que integran la Canasta Básica Total y de esta manera no caer por debajo de la línea de la pobreza, informó hoy el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

Según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) un núcleo familiar de cuatro personas requirió de $ 8.347,57 para adquirir la Canasta Básica Alimentaria, es decir, la cantidad mínima de comida para la subsistencia, y no caer por debajo de la línea de la indigencia.



La CBT que reúne alimentos, más indumentaria y transporte, aumentó durante agosto 3,6% en relación a julio, 25,1% en lo que va del año, y 36,9% en los últimos doce meses. En tanto, la CBA registró incrementos del 2,8%, 25,6% y 33,6% respectivamente.



A comienzos de mes, el presidente Mauricio Macri estimó que “con esta devaluación, la pobreza va a aumentar”, por lo que anunció un incremento en las partidas de la ayuda social.



Macri anunció un refuerzo en septiembre y diciembre para las casi cuatro millones de personas que reciben la Asignación Universal por Hijo y para los beneficiarios de otros programas sociales.



El Indec tiene previsto informar el próximo jueves el Índice de Pobreza e Indigencia correspondientes al primer trimestre de este año.



En el primer semestre del año pasado, el 28,6% de las personas estaban debajo de la línea de la pobreza, y entre ellos, 6,2% eran indigentes.



Para el segundo semestre, el índice había bajado al 25,7% y la indigencia al 4,8% de la población.



#DatoINDEC

Una familia de cuatro miembros necesitó $20.868,93 para superar el umbral de pobreza en agosto de 2018 https://t.co/rPvB5fpNd5 pic.twitter.com/dBKxzUF9Ff — INDEC Argentina (@INDECArgentina) 20 de septiembre de 2018



