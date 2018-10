La justicia suspendió las elecciones en el Sindicato de Empleados de Comercio

Los jueces de la Sala VIII de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo resolvieron hoy suspender la elección de autoridades en el Sindicato de Empleados de Comercio, previstas para el próximo viernes 28 de septiembre.

Los camaristas aceptaron el planteo de Ramón Muerza, secretario de organización del sindicato y candidato a secretario general, respecto a irregularidades en el llamado a asamblea de delegados y su desarrollo, por lo que confirmó la suspensión de los comicios en los que Armando Cavalieri busca su noveno mandato consecutivo.



El dirigente opositor había denunciado que no recibió la invitación para participar de aquella reunión de delegados del pasado 11 de julio, que se realizó en Parque Norte y que tenía como objetivo elegir la Junta Electoral.



En su resolución, el tribunal explicó que "si se convalida lo actuado" en ese encuentro, no se cumpliría "con lo dispuesto por el artículo 33 de los Estatutos de la entidad sindical".



Los jueces consideraron entonces que "no existe obstáculo legal alguno para la interposición" de la cautelar para suspender las elecciones, por lo que resolvieron que el gremio deberá convocar a un nuevo encuentro de delegados "con citación de todos sus integrantes".



Los directivos del sindicato, uno de los más grandes de la Argentina, realizaron en julio pasado la Asamblea Extraordinaria en Parque Norte para avanzar con la organización de los comicios, aunque sin la participación de un sector de la oposición, gracias a un fallo judicial que dio luz verde al evento pese a la resolución de otro tribunal que lo había suspendido por una supuesta falta de garantías para la seguridad.



La oposición en el sindicato desconoció el fallo que habilitó la asamblea en ese predio recreativo del barrio porteño de Núñez, remarcó que el encuentro careció de legalidad y siguió librando la "batalla judicial".



La pugna entre el veterano líder Cavalieri, de 84 años, y su retador Muerza, generó un clima de conflicto político en el Sindicato de Empleados de Comercio, el de mayor cantidad de afiliados del país, que derivó en una pelea judicial de resultado incierto.



En estas elecciones, que estaban previstos para el próximo 28 de septiembre, se debía elegir la nueva comisión directiva y los representantes del SEC Capital ante la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (Faecys) y la Confederación General del Trabajo (CGT).



Originalmente, Muerza había denunciado que en el padrón de votantes que el gremio presentó ante el Ministerio de Trabajo había cerca de cinco mil afiliados que ya estaban muertos, lo que motivó que el fiscal federal Guillermo Marijuán iniciara una investigación por presunta falsificación de documentos.