Llega a San Isidro una feria de discos de vinilo para los amantes de la música

El sábado 22 de septiembre, de 14:00 a 20:00, la Casa de la Juventud será sede de la primera Feria de Coleccionismo Discográfico. Con entrada gratuita, habrá puestos de casetes, CD’s, bandejas, indumentaria, libros, talleres y charlas.



Llega a San Isidro una propuesta que los melómanos y coleccionistas no podrán dejar pasar. El sábado 22 de septiembre, de 14:00 a 20:00, se llevará a cabo con entrada gratuita la primera Feria de Coleccionismo Discográfico en la Casa de la Juventud de San Isidro (Don Bosco 47).



“Esta feria celebra una forma de relacionarse con la música, ni mejor ni peor que la que escuchar una canción por streaming u otros soportes, distinta. Es darle lugar a este vigoroso retorno del vinilo, que vuelve a atrapar a los adultos, pero también convoca a muchísimos jóvenes que descubren nuevas experiencias musicales a partir del disco de pasta, devenido en objeto de culto y con un packaging que, en muchos casos, son verdaderas piezas artísticas y coleccionables”, expresó Eleonora Jaureguiberry, subsecretaria general de Cultura de San Isidro.



Cuando casi no quedan en la región disquerías de autor, esta feria será la oportunidad perfecta para que los melómanos fanáticos puedan comprar, vender y canjear grandes joyas de la música, en los más de 15 puestos que tendrán ediciones flamantes y coleccionables.



“Habrá discos de una gran variedad de géneros, rock, punk, reggae, cumbia, algo de folklore, y a buenos precios, con tiendas de renombre como Exiles Records, una de las más importantes de la Ciudad de Buenos Aires, y Tienda Catch, del Chino Biscotti, baterista de Cadena Perpetua, que tiene discos de Ramones, por caso, que van a conmover a más de uno”, dijo el DJ Juan Pablo Cucho Arcucci, que integra Orejas Abiertas, organizador del evento en conjunto con el Municipio, con su socio Pablo Mastromonaco.



También habrá venta de bandejas nuevas, hogareñas y profesionales; remeras y libros, como el flamante Remeras de rock, del periodista, escritor y tecladista de Satélite Kingston, Daniel Flores, que hablará de sus crónicas, reseñas de conciertos y extraños tours a la caza de vinilos.



Además, un taller y dos charlas con inscripción previa el mismo día de la feria. A las 16:00, Como limpiar y cuidar tus discos, con Daniel Lestard, que enseñará a fabricar un líquido artesanal a tales fines y presentará una máquina inventada por él para dejar los vinilos sin pelusas molestas. A las 18:00, la charla Ediciones Raras y Coleccionismo, por Alejandro Rubio, y una hora más tarde, el Taller de calibrado y cuidado de tus bandejas giradiscos, dictado por Reloop Argentina.



“Aunque el nombre long play lleva a pensar que es un larga duración, sólo podía almacenar 40 minutos de música, pero eran los 40 minutos más intensos de la historia de la música. Hay que decir que el vinilo nunca fue superado, es el formato más noble de la industria. Estoy seguro que esta iniciativa atrapará a la comunidad de San Isidro, donde hay muchísimos amantes y conocedores de la música, que comprarán, venderán, canjearán y también disfrutarán de ediciones en vinilo con tan sólo mirarlas y tocarlas”, expresó Esteban Cavanna, director de Juventud de San Isidro.



Por supuesto, la feria tendrá lo que todo melómano desea: ver girar a los discos. Esta vez, en manos de DJs que pasarán música en lapsos de una hora. Desde Ale Cetraro con su onda house ochentosa y La mafia de los vinilos, inclinado más al hip hop, a Metiendo Púa, que ronda la música disco, y el propio Cucho, que hará un recorrido por el reggae y el dub

.

PUESTOS PARTICIPANTES

Texas vinyl store, Tienda Catch, Rock and Roll Radio, Exiles Records, Pogo Discos, Malevo Records, Ricky Prince Vinyls, Chopp & Rock Records, In The Mix, Downtown, Tienda Chaman, Joey Records, Be Irish Records y Selector Vinilos. Además, Piloto de Tormenta-Editorial, Tren En Movimiento Ediciones y La Isla Libros, entre otras editoriales.