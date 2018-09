Las jubilaciones pierden casi 10% en el año y cerrarán 2018 unos 13 puntos abajo

Los jubilados y pensionados acumulan una pérdida del 9,7% en su poder adquisitivo en el último año y cerrarán el 2018 con un retroceso de 13 puntos porcentuales, lo que les configura un escenario muy complejo en medio de la crisis económica con alta inflación.

Con el aumento septiembre por la nueva Ley de Movilidad que impulsó el Gobierno de Mauricio Macri y descontando la inflación, las jubilaciones y pensiones se ubican un 9,7% por debajo del nivel registrados un año atrás.



La situación de pérdida se registra porque los jubilados y pensionados observaron incrementos del 19,2% en sus ingresos en los últimos doce meses, mientras la inflación se ubicó en torno entre 32% y 33%, según revelará esta semana el INDEC.



Eugenio Semino, Defensor de la Tercera Edad, aseguró hoy que las proyecciones indican que las personas pasivas que cobran jubilaciones o pensiones de la ANSeS finalizarán el año con una pérdida de 13 puntos en su poder de compra, respecto de 2017.



"Los jubilados y pensionados han perdido en este último año respecto a la canasta en forma muy significativa. La aplicación completa de la Ley de Movilidad ya con el cálculo de diciembre va a estar en un reajuste del 29% cuando las estimaciones de inflación superan el 40%", dijo Semino.



Según las proyecciones oficiales del ministerio de Hacienda sobre las que se realizó el ajuste fiscal que impulsa Macri, la Argentina cerrará el 2018 con una inflación promedio del 42% y bajará ese indicador al 25% anual en 2019.



Semino celebró en declaraciones a radio La Red que el Gobierno haya anunciado un "bono" compensatorio para los chicos que cobran la Asignación Universal por Hijo (AUH), pero señaló que el Estado "se ha olvidado" de los jubilados.



Reparación histórica en pausa

Unos 140.000 jubilados que estaban cobrando la "reparación histórica" desde 2016 verán suspendido el pago de esa suma extra a partir de octubre porque no cumplimentaron un paso exigido por la ANSeS.



Se trata de los jubilados que están cobrando una mejora anticipada en sus anuncios y aún no aceptaron la propuesta en la web de las ANSeS o todavía no suscribieron el acuerdo, desistiendo del juicio por reajuste de las haberes.



Semino dijo que hubo plazos para que los jubilados acepten o rechacen la "reparación", sobre todo para aquellos a los que el Gobierno les empezó a pagar, con reajustes del orden del 30% promedio.



"Unos 1.300.000 jubilados cumplieron con los requisitos que puso la ANSeS dentro de un plazo tope y otros 140.000 no lo hicieron, por lo que se les suspenderá el reajuste hasta tanto no hagan el trámite", dijo Semino.



El Defensor de la Tercera Edad consideró que "si el Estado empezó a pagarlo no puede suspenderlo, porque incluso tendría que haber esperado el requisito previo para pagarlo".



"Por otro lado, estamos hablando de personas que no son nativas para este tipo de trámites informáticos que es simple pero para lo cual hay jubilados que ni siquiera se han enterado", sostuvo Semino.