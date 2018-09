10/09/2018 - 0:00 | Zonales / Tigre Se celebró en Tigre el Día del Inmigrante Herramientas: Compartir: ver más imágenes Los festejos en la Plaza de las Américas local, incluyeron shows de música, danzas tradicionales y un homenaje a la Asociación de Ex Cadetes de Colegios Militares de Perú en Argentina. Autoridades municipales y el cónsul de Perú en el país acompañaron a los vecinos durante las actividades. El Municipio de Tigre celebró el Día del Inmigrante con shows de música y danzas tradicionales. Autoridades municipales y el cónsul de Perú en Argentina, Carlos Vallejos, acompañaron a representantes de organizaciones extranjeras y diferentes colectividades radicadas en el distrito, en los festejos en la Plaza de las Américas.



“Lo que nos marca nuestro intendente Julio Zamora es trabajar para incluir a todas las comunidades migrantes del partido de Tigre. Nosotros desde el concejo deliberante también acompañamos a través de una ordenanza que hemos aprobado para celebrar las diferentes fechas conmemorativas de los países que integran esta hermosa patria grande de la comunidad latinoamericana”, expresó el concejal, Rodrigo Molinos.



En el transcurso del día, las autoridades municipales presentes realizaron un homenaje a la Asociación de Ex Cadetes de Colegios Militares de Perú en Argentina. Además, agradecieron la presencia del cónsul general de Perú en Argentina, Carlos Vallejo, quien se hizo presente en los festejos.



Sobre la actividad, Vallejo señaló: “En esta ocasión se ha reconocido a la Asociación de Ex Cadetes de Colegios Militares del Perú en Argentina. Estoy más que orgulloso de que el municipio nos brinde un apoyo permanente”.



“Tigre es un lugar que tiene una política muy clara para ayudar a los inmigrantes. Por eso, celebramos y también abrazamos a las diferentes comunidades”, destacó el secretario de Relaciones y Participación con la Comunidad, Emiliano Mansilla.



Para finalizar el encuentro, se presentaron los shows musicales de la Asociación Folklórica Cultural Sentimiento Ayacuchano Internacional, la Danza Ángeles Caprales y la Asociación Cultural Santa Rosa de Lima. Los presentes pudieron disfrutar de música y bailar al ritmo de la música Latinoamericana.



El representante de la Asociación de Ex Cadetes de Colegios Militares de Perú en Argentina, Armando Rivera, expresó: “Cuando ocurrió la Guerra de Malvinas estaba en este país y me sentí autoconvocado para dar mi vida en las islas. Mi hijo tenía ocho meses y quise pelear por esta patria, a la que considero mía. Estoy muy emocionado porque se rompieron las fronteras físicas”. En tanto, el integrante de la Asociación Cultural Santa Rosa de Lima, Gabriel Ordoñez, aseguró: “No sabía que Tigre hacia este tipo de reconocimientos. Me siento muy contento por la clase de fiesta que hicieron para los inmigrantes”.



El Día del inmigrante en la Argentina se celebra cada 4 de septiembre, para recordar la llegada de los inmigrantes al país en recuerdo de la disposición dictada por el Primer Triunvirato en 1812. Se ofreció una inmediata protección a los individuos de todas las naciones y a sus familias que desearon fijar su domicilio en el territorio.



El Municipio de Tigre cuenta con una ventanilla que facilita el acceso de los vecinos extranjeros a distintos trámites consulares. Además, dispone del Registro de Empadronamiento Extranjero en el Registro Nacional de las Personas de Tigre, entre otras acciones tendientes a fomentar un espacio de integración y contención.



Estuvieron presentes: la directora general de Políticas de Igualdad, Andrea Rotela y la directora general de Participación Ciudadana, Rita Vivas. Volver