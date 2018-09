10/09/2018 - 8:59 | Política / Stolbizer: "me horroriza pensar que Cristina pueda ser una salida al macrismo" Herramientas: Compartir: La líder del GEN, Margarita Stolbizer, consideró que "la alternativa a este gobierno debe ser progresista" y señaló que la "horririza pensar que Cristina Kirchner pueda ser una salida al macrismo".

"La alternativa a este gobierno debe ser progresista. Pero el kirchnerismo no es progresismo. No son progresistas los que se llenaron los bolsillos a costa de los 12 millones de pobres que dejaron. Pero no hay que acelerar el escenario electoral", afirmó Stolbizer.



En declaraciones al diario La Capital, la dirigente opositora dijo que siente "desazón" e "incertidumbre frente a un gobierno que, lejos de las cosas que prometió —como que tenía "el mejor equipo de los últimos 50 años"—, no mostró más que fracasos e improvisación".



"La impericia es enorme. Y no hay reconocimiento de problemas y responsabilidades. Todo esto se agravó con el discurso del presidente, la semana pasada, donde no manifiesta responsabilidad y autocrítica. Dice que la culpa es del exterior y de los cuadernos. Insólito", afirmó.



Para la exdiputada, la gestión de Mauricio Macri "no quiere crear consensos" y subrayó que "a la gente no le alcanza para pagar la luz y no tiene una actualización de su salario".



"La disparada del dólar licuó los salarios y subió los precios, desde la nafta hasta los alimentos. Todo esto tiene consecuencias sociales. Lo peor es que hay un gobierno que no reacciona, porque no registra el problema de la gente", subrayó.



Por otra parte, evaluó: "Nos embromaron los que estaban antes, porque saquearon el país, y ahora nos embroman estos, no sólo porque no resuelvan los problemas sino que prometieron que iban a sacar de encima a los otros".



"La salida del macrismo no puede ser volver al pasado. Me horroriza ver a Cristina sentada en el Senado, y más me horroriza que ella pueda ser una alternativa. Estoy convencido de que ella era la jefa de la banda, de una asociación ilícita. Y las pruebas están. Hay que construir un progresismo innovador frente a un gobierno conservador", agregó.