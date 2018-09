09/09/2018 - 22:53 | Zonales / Tigre Más de un centenar de empresas participaron en Tigre de la ronda de negocios de la UIT con la CAME Herramientas: Compartir: ver más imágenes El intendente Julio Zamora asistió al cierre de la jornada y manifestó su apoyo al sector productivo local, ante la difícil situación económica que atraviesa el país. "Acompañamos al sector industrial en este contexto de crisis porque sabemos que el empleo es el principal factor de inclusión", afirmó.

Más de 100 empresas de los más diversos rubros participaron de la ronda de negocios multisectorial e internacional organizada por la Unión Industrial de Tigre (UIT) junto a la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), en el espacio Circular Innova de Nordelta



El intendente, Julio Zamora, estuvo presente en el cierre de la jornada y manifestó su apoyo al sector productivo ante la situación económica que atraviesa el país. Del encuentro participó el presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), Miguel Acevedo.



“Estamos para acompañar al sector industrial en este contexto de crisis, donde las empresas sufren de un desequilibrio económico muy grande. Desde el municipio sabemos que el principal factor de la inclusión es el empleo, por eso buscamos acompañar a través de capacitaciones a empleados y la posibilidad de acercarle trabajo a aquellas personas que no lo tienen”, señaló el jefe comunal.



La actividad buscó generar un espacio donde proveedores, fabricantes, distribuidores, mayoristas y comerciantes, entre otros, pudieran vincularse con el objetivo de ampliar y renovar sus líneas de producción, comercialización y abastecimiento. Junto a pequeñas y medianas empresas, participaron representantes comerciales de firmas líderes en sus rubros como Volskwagen, Arcor, Andreani, Plaza Logística y Tec Petrol, entre muchas más.



Al respecto, el presidente en ejercicio de la UIT, Miguel Harutiunian, expresó: “La sensación que tengo es de felicidad, porque a pesar de la situación complicada que estamos atravesando, hemos tenido una amplia convocatoria. Han participado más de 110 empresas y cerca de 1200 entrevistas, estamos gratamente sorprendidos”.



“Realmente me impresionó este encuentro porque me encontré mucha más gente de la que pensaba. Además vi empresarios con ganas de trabajar, estableciendo relaciones y haciendo negocios”, consideró Acevedo.



La Unión Industrial de Tigre es una Asociación Civil de caracter grenial empresario fundada en 1987 y orientada a representar a las empresas ante organismos de gobierno municipal, provincial y nacional. Promueve la generación de alianzas de valor, networking y vinculaciones que fortalezcan al sector empresario local.



La Confederación Argentina de la Mediana Empresa es una entidad gremial empresaria que representa a 1.491 federaciones, cámaras, centros y uniones empresarias. Agrupa más de 600 mil Pymes.



Estuvieron presentes: el secretario General y de Economía, Fernando Lauría; y el secretario de Relaciones y Participación con la Comunidad, Emiliano Mansilla. Volver