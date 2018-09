Fuerte contracción de la producción de bebidas: 9% interanual en julio

El índice de la consultora Investigaciones Económicas Sectoriales (IES Consultores) marcó un suave descenso en la producción de bebidas del 0,4% en los primeros sietes meses de 2018, como consecuencia de la fuerte contracción del 9% interanual en julio.



En tanto, el consumo total de bebidas (en hectolitros) exhibe un leve aumento del 0,3% en el acumulado a julio del corriente año, aunque verifica un sendero de fuerte desaceleración de las ventas desde mayo, mes que registró una merma interanual en la ingesta de 2,3%, y suavizo la caída en julio del consumo a un 1,2% interanual.



Mientras que en los primeros siete meses de 2018, las exportaciones de bebidas fueron por u$s 549,4 millones y treparon 3,4% con respecto a igual período de 2017; en cantidades, los despachos cayeron 3,7% al totalizar 219 millones de litros.



Las importaciones de bebidas en los primeros siete meses de 2018 mostraron una caída del 7,2%, al registrar compras por un total de u$s 100,1 millones (U$S 107,8 millones en el mismo período de 2017), mientras que en cantidades, se contrajeron 41% y totalizaron 71 millones de litros.



Respecto de los destinos de las exportaciones de la industria vitivinícola en el acumulado a julio de 2018, se concentraron en los Estados Unidos (34,9%), en Reino Unido (13,7%), en Canadá (8,5%), en Brasil (7,2%), y en los Países Bajos (3,5%), países que conjuntamente concentraron el 67,7% de los valores de las ventas en este período analizado.



Para Alejandro Ovando, Director de IES Consultores "el sector permanecerá en una meseta en 2018, con una probable caída del consumo, ya que la economía sufrirá el traslado a precios de la devaluación del peso".