Los suplentes de River no hicieron pie en Córdoba y cayeron con justicia ante Talleres

Los suplentes de River tuvieron una tarde para el olvido, no hicieron pie en Córdoba y cayeron con justicia por 3 a 1 frente a Talleres, que también dispuso una formación alternativa, en un partido amistoso disputado en el estadio Mario Alberto Kempes.

Nahuel Bustos, a los 36 minutos del primer tiempo, y Juan Cruz Komar y Mauro Valiente, a los 14 y 46 del segundo, respectivamente, marcaron los goles de la victoria de la "T".



En tanto, el juvenil Julián Álvarez, a los 33 minutos del complemento, descontó para el elenco de Núñez, que sufrió la expulsión de Luciano Lollo, a los 33 del primer tiempo, por una dura infracción contra Tomás Pochettino, que pareció ser merecedora de amonestación.



Los dirigidos por Marcelo Gallardo dominaron en los primeros minutos del partido, aunque solo llegaron una vez en ese lapso, a los 17, con un zurdazo de Nicolás De la Cruz, bien controlado por Mauricio Caranta.



Con el correr de los minutos, el local pasó a manejar el partido y a los 24 dio su primer aviso, con una gran jugada de Bustos, que dejó en el camino a Lollo, y sacó un violento derechazo que pegó en el palo.



Dos minutos después, Ian Escobar lanzó un centro desde la izquierda, la pelota sobró a los defensores "millonarios", le quedó a Mauro Ortiz y este probó los reflejos de Lux con un fuerte disparo de derecha.



Jugados 33 minutos, Lollo le entró muy fuerte a Pochettino en la mitad de la cancha y el árbitro Hernán Mastrángelo le mostró la tarjeta roja.



El hombre de menos fue un factor que sumó más problemas al flojo desempeño de River y a los 36 minutos llegó el primer gol local, convertido por Bustos, luego de una gran maniobra individual de Ortiz por la derecha del ataque.



El propio Ortiz, que complicó toda la tarde a Nahuel Gallardo, pegó un tiro en el palo poco después, a los 41 minutos.



Ya en el complemento, River se volvió a salvar por duplicado, a los seis minutos, en una jugada en la que Pochettino estrelló un remate en el palo, y el rebote, tomado por Escobar, impactó en el travesaño.



River pudo replicar en la siguiente jugada, pero Camilo Mayada, recién ingresado, no le pudo pegar a la pelota con firmeza, cuando entraba en buena posición, habilitado por De la Cruz.

La jugada de los uruguayos resultó ser aislada, ya que Talleres rápidamente volvió a inquietar a Lux, que tapó de manera consecutiva, a los 12 y 13 minutos, un mano a mano a Araujo y un cabezazo a Javier Gandolfi.



Pero "Poroto" no pudo hacer nada en la siguiente jugada, en la que Komar tomó el rebote que dio un palo a un cabezazo de Tenaglia, a la salida de un tiro de esquina, para poner el 2 a 0.



El segundo tanto local parecía dejar la sensación de partido terminado, hasta que el juvenil Álvarez convirtió un golazo, derrotando a un Caranta adelantado con un derechazo de media distancia, dándole vida a River.



A partir del descuento, los dirigidos por Marcelo Gallardo empujaron en la búsqueda del empate y estuvieron cerca, a los 36, pero esta vez Caranta estuvo firme y voló sobre su izquierda para evitar que Pochettino, en su afán por despejar, convierta en su propia valla.



Cerca del final, cuando ambos ya habían perdido fuerzas, el juvenil Valiente marcó el 3 a 1 luego de tomar el rebote que Lux dio a un zurdazo de Escobar.



Síntesis:

.

Talleres 3 - River 1.

Árbitro: Hernán Mastrangelo.

Estadio: Mario Alberto Kempes.



Talleres: Mauricio Caranta; Nahuel Tenaglia, Juan Cruz Komar, Javier Gandolfi, Ian Escobar; Tomás Pochettino, Fernando Juárez, Joel Soñora; Mauro Ortiz, Nahuel Bustos y Samuel Sosa.

DT: Juan Pablo Vojvoda.



River: Germán Lux; Jorge Moreira, Luciano Lollo, Lucas Martínez Quarta, Kevin Sibille, Nahuel Gallardo; Nicolás De la Cruz, Bruno Zuculini, Cristian Ferreira; Rodrigo Mora e Ignacio Scocco.



Gol en el primer tiempo: 36m Bustos (T).



Goles en el segundo tiempo: 14m Komar (T), 33m Álvarez (R), 46m Valiente (T).



Cambios en el segundo tiempo: al inicio Camilo Mayada por Ferreira (R), 10m Aldo Araujo por Sosa (T), 15m Gonzalo Maroni por Soñora (T), 17m Julián Álvarez por Mora (R), 23m Mauricio Toni por Gandolfi (T), 25m Gonzalo Montiel por Moreira, Santiago Sosa por Zuculini y Lucas Beltrán por Scocco (R), 32m Federico Navarro por Juárez (T), 42m Mauro Valiente por Bustos y Franco Malagueño por Pochettino (T).