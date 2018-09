En tres años se hicieron 280 juicios por jurado en Buenos Aires: en el 70% de los casos hubo condena

Al cumplirse tres años y medio de la participación de jurados populares en los debates orales en la provincia de Buenos Aires, ya se realizaron 280 juicios, de los cuales en el 70 por ciento de los casos los imputados fueron condenados y en el resto, absueltos.

Así lo confirmó a NA Andrés Harfuch presidente de la Asociación Argentina de Juicios por Jurados (AAJJ) y jefe de los defensores oficiales en los Tribunales de San Martín, quien agregó que la diferencia entre condenas y absoluciones se viene manteniendo año a año.



“El resultado de la experiencia de más de tres años es altamente positivo. Los jurados están tomando las decisiones que hay que tomar en cada caso”, indicó Harfuch.



Y agregó: “El buen funcionamiento del juicio por jurado permitió una gran influencia en países vecinos como Chile, Uruguay, Paraguay que están viniendo a ver cómo se desarrollan los juicios”.

Según datos relevados por la AAJJ, una de las entidades impulsoras de los juicios por jurado en el país, el tiempo promedio entre la fecha en la que ocurre el hecho que se juzga y la realización del debate es de un año y nueve meses, con plazos mínimos que van entre los 10 meses y 21 como máximo.



Tras más de tres años de los jurados populares en Buenos Aires, se determinó que los debates duran entre una y cuatro jornadas computando el término desde el comienzo de la audiencia de selección -el voir dire- hasta la lectura del veredicto.



Tal como se tiene previsto que ocurra la semana próxima con el juicio al carnicero de Zárate, Daniel Oyarzún, que será juzgado por atropellar a un ladrón que entró a robar a su local y que murió tras agonizar varias horas: la primera audiencia será el lunes y se espera que la última y en la cual se dictará el veredicto, sea el jueves. .



El próximo lunes a los tribunales de Zárate-Campana llegarán 45 personas que salieron sorteadas el año pasado en la Lotería de la Provincia de Buenos Aires y tras la audiencia de selección, quedarán los 12 jurados (6 hombre y 6 mujeres) que participarán en el debate oral que se extenderá hasta el jueves.



“Hasta ahora se vio en los casos de justicieros que los jurados no absuelven pero tampoco los condenan por homicidio.



Por lo general los condenan por un delito que no van presos”, indicó Harfuch.



El primer juicio por jurado se realizó en los Tribunales de San Martín en marzo de 2015 y un hombre de 26 años, ex concuñado de la víctima, fue juzgado por el homicidio en contexto de violencia familiar que ocurrió el 31 de enero del mismo año, y resultó absuelto.



Con la modalidad de juicios por jurado el acusado puede elegir ser juzgado por ciudadanos comunes cuando está imputado por un delito con una pena mayor a 15 años de prisión.



Actualmente este sistema se implementa en las provincias de Buenos Aires, Neuquén, Córdoba, Chaco, y Río Negro, y se espera que antes de fin de mes arranquen en Mendoza y Sante Fe y quizás para fin de año en San Juan y Santa Cruz.