17/08/2018 - 18:42 | Actualidad / Imputaron al ex interventor del Consejo Escolar de Moreno

El ex interventor del Consejo Escolar del partido bonaerense de Moreno Sebastián Nasif fue imputado por la fiscal a cargo de la causa que investiga la explosión ocurrida en una escuela de ese distrito y que causó la muerte de la vicedirectora y un auxiliar.

Además, y según trascendió, la fiscal Gabriela Urrutia lo citó a indagatoria para el martes de la semana próxima por el delito de “incumplimiento de sus deberes de funcionario público”.



Nasif había presentado la renuncia a su cargo el viernes de la semana pasada ante el director general de Cultura y Educación provincial, Gabriel Sánchez Zinny, y además denunció que recibió amenazas tanto él como su familia.



El ex interventor se encontraba en el cargo desde el 27 de octubre de 2017, cuando fue nombrado por autoridades provinciales que suspendieron a los consejeros elegidos por voto popular al considerarse que se había incurrido en irregularidades, por lo que estuvo poco más de nueve meses.



El 2 de agosto pasado un escape de gas generó una explosión en una escuela de Moreno que provocó la muerte de dos personas.