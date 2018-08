17/08/2018 - 8:47 | Política / Tigre Daniel Arroyo y Jorge Ceballos: “La unidad es una obligación y no una opción” Herramientas: Compartir: ver más imágenes El diputado nacional del Frente Renovador y el secretario de Libres del Sur participaron del ciclo de charlas con líderes políticos “Colectivo Tigre” y coincidieron en alcanzar la unidad de todos los sectores políticos para afrontar la crisis que vive el país. Además, explicaron la problemática social, económica y educativa, junto a decenas de vecinos. El diputado nacional del Frente Renovador, Daniel Arroyo, y el secretario de Libres del Sur, Jorge Ceballos, participaron de la tercera jornada de charlas con líderes políticos del espacio Colectivo Tigre, en el Ateneo del Encuentro, en Rincón de Milberg. Ambos expusieron las problemáticas y desigualdades sociales, económicas y educativas que viven millones de argentinos y coincidieron en alcanzar la unidad de los sectores populares para afrontar la crisis.



“La situación está muy complicada y nuestra tarea es reflejarlo y plantear propuestas que ayuden a frenar esta crisis. La unidad es una obligación y no una opción, porque este modelo excluye a 20 millones de personas y eso hay que detenerlo con una alternativa firme de cara al 2019”, expresó el diputado nacional, Daniel Arroyo, quien hace pocos días declaró que desea ser gobernador de la provincia de Buenos Aires.



Entre los temas abordados, se destacó la crisis alimentaria que atraviesan miles de niños, niñas y jóvenes; contemplando que un 10,4% pasa hambre y otro 5,8% no recibe alimentación directa desde su hogar, es decir, recurren a comedores o instituciones barriales. Además, se puntualizó sobre la falta de generación de empleo y se planteó armar un sistema de crédito no bancario, a tasas bajas, para respaldar a personas endeudadas.



Al respecto, el secretario de Libres del Sur, Jorge Ceballos, celebró la creación del espacio en Tigre para construir alternativas concretas y dijo: “Para empezar a caminar tenemos que tener en claro la dirección hacia dónde vamos y estar unidos para encontrar soluciones. Es importante dejar los egos de lado, eso no nos lleva a ningún lado”.



Durante la actividad, los presentes preguntaron y debatieron con los disertantes sobre la política local, provincial y nacional. El ciclo, impulsado por el movimiento Colectivo Tigre, bajo el lema "desafíos y condicionantes de las democracias modernas", busca generar y analizar propuestas que contribuyan a construir un proyecto de ciudad a partir del pensamiento de figuras prestigiosas se la comunidad.



"Ambos disertantes dieron una muestra de que la situación actual del país es compleja y que requiere la unidad de todos los sectores para lograr salir adelante. Este espacio tiene como objetivo reunir a todos los vecinos que se sientan parte de esta comunidad, para trabajar juntos por un Tigre que incluya a todos. Radicales, socialistas, vecinalistas e independientes que se sientan identificados con el gobierno local son bienvenidos", expresó el secretario de Política Sanitaria y Desarrollo Humano, Gonzalo Meschengieser.



De las ediciones anteriores del ciclo de charlas con líderes políticos, participaron el intendente de Tigre, Julio Zamora; el referente radical, Ricardo Alfonsín y Amanda Zocchi de Ubieto.



Estuvieron presentes el concejal del Frente Renovador, Rodrigo Molinos y el referente de Libres del Sur de Tigre, Oscar Hurtado. Volver